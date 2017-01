Kvůli sněhu na autě musí na parkoviště jet i policie

Praha /FOTOGALERIE/ - Bílá pokrývka na kapotě se v metropoli občas stává podnětem k řešení nesprávného parkování. Spíš však jen ojediněle.

Pokud auto parkuje venku, podle stop ve sněhu i bílé čepice na kapotě je to v těchto dnech vidět na první pohled: hodně vozů má pána jezdícího stejně, ať je leden, nebo červen. Jiný jako by naopak svůj vůz uložil pod bílou duchnu k zimnímu spánku. Toho, co je zřetelné, by si měly všímat i hlídky v uniformách, upozornil Deník pozorný senior Václav Kukačka.

Automobilů v poslední době přibývá

„Máme přece místa, kde se smí parkovat jen dočasně," zdůraznil s tím, že právě v době, kdy leží sníh, bývají snadno k poznání auta, která se delší dobu nepohnula. „To policisté nemohou přehlížet," upozornil stále aktivní muž na prahu devadesátky, jehož samotného už však parkování netrápí. Pokud potřebuje svézt, požádá své děti.

Poslední své auto prý prodal někdy v pětasedmdesáti – když se za volantem přestal cítit jistě. Pokud ovšem spatří zasněžené auto v místech, kde je stání omezeno, vrtá mu to hlavou dodnes. Zvlášť když ani on nemůže přehlédnout, co dobře vědí aktivní šoféři: automobilů v poslední době přibývá podstatně rychleji než parkovacích míst.

S oznámením na špatně parkující auta se policisté setkávají často

Mezi všímavými občany však tyhle postřehy, zdá se, jsou spíš ojedinělé. Svědčí o tom alespoň zkušenosti pražských strážníků, jimž poté, co zasněží, nijak dramaticky nepřibývá telefonátů s upozorněním na nesprávné parkování. Těch ovšem bývá dost i za slunečného počasí, vyplývá z informace vedoucí kanceláře ředitele městské policie Ireny Seifertové.

„S oznámeními na špatně parkující vozidla setkáváme poměrně často, zejména v oblastech zón s placeným stáním. Nemáme ale informace, že by některý z oznamovatelů podporoval své podezření sněhovou pokrývkou na vozidle," sdělila Seifertová Deníku.

Obchodní centra se snaží parkování usměrnit vlastními pravidly

Zasněžená kapota může zafungovat jako upozornění na konkrétní auto třeba na parkovištích u nákupních center, která byla vybudována pro potřeby zákazníků – nikoli třeba pro obyvatele okolních paneláků či pro přijíždějící návštěvníky, kteří potřebují své auto odstavit, aby přesedli na městskou hromadnou dopravu. Že se to občas stává, potvrdila Deníku Zuzana Holá z centrály Lidlu.

„Ojediněle," konstatovala. „Pokud se jedná o evidentně dlouhodobě odstavený vůz, kontaktuje prodejna polici," vysvětlila, jaký je postup. Třeba na okrajích metropole se ovšem velká obchodní centra snaží parkování usměrňovat vlastními pravidly.

V zimě prý kontroly parkování polevily

Závory a platební automaty buď již fungují, nebo jsou připraveny – a nechybí ani možnost uzavření smlouvy o dlouhodobém parkování. Stanovení pravidel je na vlastníkovi. Parkoviště u většiny nákupních center jsou totiž soukromé účelové komunikace – veřejně nepřístupné a s vlastním režimem.

Již v minulých letech se Deník setkal se stesky na sníh na autech ze strany obyvatel modré zóny na Vinohradech. V zimě prý kontroly parkování polevily, protože sníh nikdo neodhrnoval, aby se přesvědčil, zda za čelním sklem nechybí kartička s patřičným oprávněním.

Zasněžená značky prý nepředstavuje vážnou komplikaci

Nové zóny placeného stání kontrolují především neustále projíždějící auta s kamerami – takzvaný mobilní monitoring, Případně zasněžená poznávací značka prý nepředstavuje vážnou komplikaci – stejně jako spíš už ojedinělé snahy o zakrývání registračních čísel, nebo dokonce o přelepování jejich částí.

„V případě, že vozidlo stojí v souladu s předpisy, není rozhodující, zda na sobě má, nebo nemá sníh," zdůraznila za stzrážníky Seifertová. S dodatkem, že i v místech s omezením není rozhodující, zda auto v zimních měsících jeho řidič používá, nebo nikoli. „Pokud majitel nebo provozovatel vozidla má zaplaceno, může parkování využívat," připomněla obecné pravidlo.

