Kvůli boji s domácím násilím se ženy pořádně zapotily

Praha - Dnes se budu muset obzvlášť snažit. Těmito slovy reagovala v sobotu populární cvičitelka Hanka Kynychová poté, co se na Nuselské radnici zvedl hotový les rukou. Byla to odpověď na otázku, které z návštěvnic pod jejím vedením ještě necvičily.

Tohle cvičení se ovšem od jiných setkání zasvěcených především hubnutí a formování postavy odlišovalo. Ano, šlo zde o sportování, stejně jako nechyběly informace o zdravé výživě a aktivním životním stylu – avšak tentokrát zde bylo ještě něco navíc, jak ukazovala nepřehlédnutelná účast policejních uniforem.

Obětí se mohou stát i muži

Právě policie zde v rámci projektu Zkus to říct odstartovala druhý ročník cvičební tour pod názvem Pohyb pomáhá. Pomáhá bojovat s problémem, který často zůstává skrytý za zavřenými dveřmi: jde totiž o prevenci a osvětu v oblasti domácího násilí a násilí uplatňovaného na ženách.

Tenhle problém se ale nemusí týkat jen slabšího pohlaví. Obětí se mohou stát i muži, jak zaznělo právě na Nuselské radnici – v souvislosti s monoklem na jednom zcela konkrétním oku. V ohrožení jsou prý hlavně pánové po padesátce, kteří ztrácejí svoji někdejší aktivitu a místo někdejšího elánu je jim bližší pohoda, klídek a odpočinek. A ano – i v jejich případě se vyplatí vyhledat pomoc, k níž jsou pro podobné případy vyškoleni policejní specialisté.

Je důležité obklopit se lidmi, na které člověk nebude mít důvod vzpomínat ošklivě

Násilí páchané na ženách jejich nejbližšími je však přece jen častější. Potvrzuje to i osobní zkušenost Hanky Kynychové, jejíž život psychické trýznění, ale třeba i vytrhané vlasy poznamenávaly po tři roky. Sice je to historie dávná a již před mnoha lety vyřešená odchodem od tehdejšího partnera – vzpomínky ale dodnes zůstávají živé; cvičitelka to prý naplno pocítila v době, kdy ji policie oslovila s nabídkou k účasti ve společném projektu.

„Před léty jsem to nebyla já; to nebyla Hanka. A když jsem „otvírala dveře zpátky", všechno ve mně vibrovalo a nebyla jsem v pohodě," svěřila se. I proto je podle ní důležité obklopit se lidmi, na které člověk nebude mít důvod vzpomínat ošklivě – a mít kolem sebe i ty, na něž se lze spolehnout. Kteří, jak se vyjádřila, v případě potřeby pomohou „rozmotat ten provázek, který se zašmodrchal".

Pravým dámám nejsou lhostejné ani uzly na životech žen

Tak jako pomohli kamarádi jí samotné, když nevěděla, jak dál. „Když jste zmatená, prostě to někomu řekněte," radí cvičitelka ženám, které k ní mají důvěru nejen kvůli tomu, co dokázala, ale i díky tomu, jaká je.

Potvrzením toho, že pravým dámám nejsou lhostejné ani uzly na životech žen v jejich okolí, jsou i ohlasy na loňský ročník kampaně Pohyb pomáhá. V každém z měst, kde cvičební tour měla svou zastávku, se po skončení programu obrátily na organizátory dvě nebo tři ženy s žádostí o radu: co dělat, jak postupovat, řekla v sobotu Deníku Zuzana Pidrmanová z policejního prezidia.

Ochota pomoci je tím nejpodstatnějším

Potvrdila se také osobní zkušenost Hanky Kynychové, že jen zřídka se ke změně odhodlá samotná žena, která v souvislosti se svým domácím životem řeší vážný problém (a často dokonce blízko k tomu uvěřit partnerovým argumentům, že je to o na, kdo se chová nesprávně, a proto je třeba držet ji zkrátka a občas umravnit. V podobných případech je důležitá všímavost okolí, která se nepojí lhostejností.

Ochota pomoci a poskytnout podporu je vlastně tím nejpodstatnějším. Ne vždy se obětem domácího násilí podaří najít dost sil – a ano, také odvahy – k tomu, aby se dokázaly vepřít a říci: ne, takhle žít nechci. Mnohdy je navíc třeba najít i vůli k tomu postavit se na vlastní nohy. I když soužití s tyranem přináší hmotné zabezpečení třebas i na úrovni zdánlivého blahobytu, odhodlat se k tomu zlatou klec opustit. Srovnat si v hlavě, co je důležitější: zda peníze – anebo začít znovu žít.

Ženy nepřišly jen kvůli aktivnímu pohybu

Uvědomují si to i návštěvnice společných cvičení, naznačují slova Hanky Kynychové. „Setkáváme se nejen kvůli cvičení, ale také jde o informace," řekla cvičitelka Deníku. Samotnou ji prý potěšilo, když se přesvědčila, že ženy nepřišly jen kvůli aktivnímu pohybu – z čehož prý původně měla trošku obavy. „Měla jsem radost, že když byly přednášky, tiše poslouchaly," pochválila Kynychová.

To, jak je téma důležité, připomněla za hostitele i předsedkyně výboru zastupitelstva Prahy 4 pro bezpečnost Lucie Michková (ODS). Účastnicím zdůraznila, že sál ve třetím patře Nuselské radnice, který se protentokrát změnil v tělocvičnu, je místem, kde běžně zasedají zastupitelé, aby rozhodovali o velmi důležitých věcech. „Kvůli jedné z důležitých věcí jsme dnes tady," zdůraznila politička.

Tour Pohyb pomáha 2 zavítá do sedmi měst

„Je to super – jen jsem se zpotila víc, než jsem čekala, zaslechl Deník od jedné z účastnic. Přesně tak to Hanka Kynychová odhadovala ještě před začátkem akce. „Budeme mít vedráček," poznamenala.

Letošní tour Pohyb pomáhá 2, bezplatné setkání s cvičením v cyklech „postava snů", „pevný zadek" a „břišní pekáč" spojené i s povídáním o důležitých věcech, zavítá do celkem sedmi měst. V sobotu 25. února to bude Liberec, hned o den později následuje Most, v programu nechybí Strakonice – a také tři města po celé Moravě.