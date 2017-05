Kuřáci budou mít již brzy utrum. Hrozí v centru metropole noční neklid?

Praha - Ve středu 31. května začne platit diskutovaný protikuřácký zákon. Jedním z mnoha důsledků, které přinese, by mohlo být porušování nočního klidu. Je na to metropole připravená?

Problémy očekáváme, reagovat budeme až ve chvíli, kdy nastanou. Tak by se dala shrnout příprava policistů, politického vedení Prahy a městských částí na začátek platnosti protikuřáckého zákona. Nově se totiž nebude smět kouřit i uvnitř restaurací, klubů a ostatních podniků.

Protikuřácký zákon by mohl situaci ještě zhoršit

Poslední dva roky v metropoli stoupá počet porušování nočního klidu i problémy s odhazováním nedopalků. Tzv. protikuřácký zákon by mohl situaci ještě zhoršit. Zejména v centru města hrozí vyšší množství porušování nočního klidu. Kuřáci totiž budou muset kvůli cigaretám vycházet ven.

V souvislosti s alkoholem a obecnou náladou tak lze předpokládat, že se budou chovat hlučně. „Máme tu věc k projednání na bezpečnostním výboru, kam jsou přizváni ředitelé městské policie a policie České republiky,“ popsal stav předseda magistrátního výboru pro bezpečnost Petr Štěpánek.

Městská policie prozatím vyčkává

Problém se podle něj týká zejména městské památkové rezervace, tedy Prahy 1. Jak se k věci postaví vedení města, to ukáže až další jednání výboru, to je ale naplánované až na 7. června.

Městská policie prozatím vyčkává. Její strážníci se momentálně seznamují se změnami, které zákon přinese.

„V současné době nechystáme žádné specializované kontrolní akce, jsme ale připraveni reagovat na oznámení občanů nebo na požadavky státní správy a samosprávy,“ popsal mluvčí strážníků Jan Čihák. V rámci standardního dohledu na dodržování veřejného pořádku se ale policisté podle jeho slov zaměří na okolí restauračních zařízení.

Jednička nasadila antikonfliktní týmy

Nejaktivněji se k této věci doposud postavila Praha 1. Vedení městské části totiž před nedávnou dobou ohlásilo, že do ulic vyšle antikonfliktní týmy. Poprvé se do víru velkoměsta pustily už včera ve večerních hodinách.

Čtyři čtyřčlenné týmy ve vytipovaných ulicích Starého města kontrolují dodržování veřejného pořádku. „Dlouhodobě žádáme magistrát o navýšení počtu strážníků, bohužel stále neúspěšně. Praha 1 nemá žádný přímý nástroj, jak by mohla sama jejich počet zvýšit, řešením jsou pro nás tedy alespoň částečně antikonfliktní týmy,“ vysvětlil motivaci opatření Ivan Solil, radní Prahy 1 pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku

Týmy prochází ulicemi Dlouhá, V Kolkovně, Dušní, Kozí, Masná, Jakubská a Malá Štupartská. Právě v těchto místech je totiž dlouhodobě situace s rušením nočního klidu nejhorší. Pochůzky začínají vždy ve 23 hodin a končí o čtvrté hodině ranní, a to každý čtvrtek, pátek a sobotu v květnu, červnu a září. V každém z týmů jsou lidé vybavení jazykovými schopnostmi, ale i vhodnou fyzickou a psychickou kondicí.

Vyčkáme a uvidíme

Relativně v klidu je prozatím vedení druhé městské části. Žádná preventivní opatření se doposud nechystají. „Tento problém registrujeme, počítáme s tím, že mohou nastat potíže. A to hlavně proto, že na Praze 2 jsou tato zařízení umístěná zejména v obytných domech,“ popsal radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Martin Víšek s tím, že vedení druhé městské části je připravené řešit případné konflikty v součinnosti s policií aktuálně ve chvíli, kdy nastanou. Žádné konkrétní preventivní kroky tak Praha 2 v současné době nechystá.

Obdobný plán má i Praha 3. „Neměli bychom dělat opatření dřív, než nastane problém,“ okomentovala starostka městské části Vladislava Hujová. „Zákon je zákon, ve chvíli, kdy ho někdo poruší, tak přijde restrikce,“ dodala.

Policisté v ulicích

Více strážníků by se mělo objevit na začátku června především v ulicích Prahy 4. „První týden budou hlídky navýšeny o dvacet procent, a to kvůli kontrole a vymáhání nočního klidu,“ uvedl starosta městské části Petr Štěpánek. Pochůzkáři na čtyřce zároveň dostali instrukce, aby monitorovali čistotu kolem restaurací. „Zvládli to všude v Evropě, půjde to i v Praze,“ dodal Štěpánek.

Protikuřácký zákon- začne platit 31. května

- přinese zákaz kouření bez výjimek:

v restauračních zařízeních

i na nekrytých zastávkách a nástupištích veřejné dopravy

ve vnitřních prostorech nemocničních zařízení

nadále platí úplný zákaz kouření

ve vnitřních i vnějších prostorech všech typů škol

úplný zákaz kouření se bude vztahovat také na vnitřní zábavní prostory a na prostory, které k zábavě primárně neslouží, ale koná se v nich např. ples, diskotéka