Kupce a nájemce nemovitostí hledá radnice na sociální síti

Praha – Rádi byste z menšího do většího? Nebo naopak? Tady máte možnost najít si partnera pro výměnu, nabízí svým občanům bydlícím v obecních bytech radnice Prahy 4. Na internetové adrese reality.praha4.cz, kde úřad elektronicky informuje o možnostech pronájmů a prodejů nemovitostí vyvěšených na úředních deskách, nechybí ani tlačítko „směna bytů ve vlastnictví městské části".

Byt. Ilustrační foto. Foto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Aktuálně zde partnery hledá 12 zájemců o stěhování. Včetně Rokosových z Nuslí, kteří by rádi opustili byt 3+1 ve třetím patře cihlového domu bez výtahu a ve stejné lokalitě hledají 1+1. „Menší světlý byt, který není v přízemí, v domě s výtahem,“ má Jana Rokosová jasno. Během měsíce se jim ozvali tři zájemci, ale zatím čekají dál; ani jedna z nabídek nebyla ta pravá.

Na sociální síti

Novinkou v radniční nabídce prodejů a pronájmů prezentované na internetu je v Praze 4 speciální stránka realityprahy4 na sociální síti Facebook. „Pronájmy nebo prodeje bytů, nebytových prostor, nebytových objektů, pozemků, garáží, reklamních ploch, případně movitých věcí jsou od jara zveřejňovány i tam,“ pochlubil se zástupce starosty pro majetek Lukáš Zicha (STAN-Tučňák). „Věřím, že novým kanálem přilákáme víc zájemců,“ vysvětlil. Na hodnocení ohlasů je ovšem zatím brzy. Deníku to v pátek řekl Jiří Bigas z radnice.

Různé přístupy

Zveřejňování nabídek na sociální síti je v Praze unikátní – a podle Bigasových slov opravdu šlo o vlastní nápad týmu z radnice čtyřky. „Nikde jsme se neinspirovali,“ konstatoval. Úřady běžně nabídky zveřejňují na úředních deskách – a v elektronické podobě pak na oficiálních webových stránkách městských částí. Deníku to potvrdila Veronika Blažková z radnice Prahy 1. „Facebookové stránky máme také, nabídka nemovitostí se na ně ale nedává,“ doplnila Nikola Palivcová z Prahy 3.

Samostatný web k bytům má radnice Prahy 10, a to kvůli jejich elektronickým aukcím. Lze se tam proklikat i přímo do dražby – především však zájemci najdou informace k nabízeným bytům i k postupu, jak zapojit. Dozví se třeba, že podmínkou účasti v aukci je osobní návštěva daného bytu; bez předchozí prohlídky není účast možná. „Loni, kdy toho s hlavní vlnou privatizací bylo víc, tam bylo měsíčně tak 20 – 50 nabídek; nyní je jich kolem deseti,“ přiblížil informace radnice Vít Novák.

Chystají novinky

Nové webové stránky, které hodně prozradí o radničních nabídkách, jsou doslova na spadnutí v Praze 5. Deníku to za radnici řekl Jakub Večerka. „Podle dodatku k loňské smlouvě je dodavatel musí dodat do konce května. V červnu už by měly být v provozu,“ konstatoval.

Velké plány, avšak zatím bez konkrétního termínu, mají na Praze 6. Její představitelé mají vizi elektronické mapy území s vyznačenými objekty ve správě městské části, kde by po prokliku byly vidět všemožné informace. Zatím jde však o plány ve střednědobém horizontu, řekl Deníku mluvčí radnice Martin Churavý. „Netroufám si odhadovat, jestli se to podaří ještě letos,“ poznamenal.

Nástěnka pro sousedy

Unikátní elektronickou službu (známou ovšem i odjinud) nabízí třeba radnice Prahy 13 svým webem prosousedy.cz. Lidem v okolí lze jeho prostřednictvím nabídnout drobnou výpomoc nebo nepotřebné věci. Nabídka je rozmanitá: od žehlení přes masáže či elektrokolo až třeba po společné procházky.