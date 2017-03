KRIMI MIX: V chatové oblasti přinesl rozruch nález granátu

Praha – Nález granátu v Braníku zaměstnal ve středu dopoledne složky integrovaného záchranného systému. Munice, která by mohla představovat nebezpečí, byla objevena nedaleko Branického pivovaru – v chatové oblasti u Branického potoka poblíž ulice Na Výstupu.

Granát z II. světové války. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Karel Pech

Informoval o tom Martin Kavka z centrály pražských hasičů. „Policii asistují dvě jednotky hasičů," připomněl s tím, že jejich úkolem bylo vymezit nebezpečný prostor – a čeká se na příjezd policejního pyrotechnika.

V útočišti bezdomovců hořelo, pomáhala i záchrankaBez zásahu zdravotníků se v úterý odpoledne neobešla likvidace požáru v opuštěných garážích ve Vršovicích. Do ulice U Trati, kde v nevyužívaném objektu vybudovaném jako garáže nacházejí útočiště bezdomovci, byli hasiči přivoláni k požáru odpadu čtvrt hodiny před čtvrtou. „Zraněná osoba, která zde přebývala, byla s popáleninami předána do péče záchranářů," konstatoval ve středu Martin Kavka z centrály pražských hasičů. Připomněl také, že do zásahu se zapojili také drážní hasiči a členové dobrovolného sboru z Dolních Měcholup.

Hořel kabel v zemi pod rozvodnou skříníRozruch zažili v noci na středu obyvatelé Soustružnické ulice v Hloubětíně. Před půl devátou večer tam vyjeli hasiči z Holešovic a Satalic, kteří byli voláni k ohlášenému požáru rozvodné skříně instalované ve zděném sloupu před obytným domem. Ukázalo se, že problém má na svědomí závada na hlavním kabelu pod úrovní komunikace. Záhy hasiče vystřídali pracovníci energetické firmy PRE. Podobná událost není v metropoli zcela ojedinělá. Situaci téměř jako přes kopírák řešili hasiči také 25. ledna v Krohově ulici v Dejvicích. Požár přívodního kabelu pod úrovní komunikace, který zničil část kabelu v zemi pod rozvaděčem, si tehdy vyžádal škodu vyčíslenou na 10 tisíc korun.

Pro ocenění si vzorní policisté přišli do muzeaPolicejní slavnost hostilo ve středu dopoledne České muzeum hudby v centru metropole. Policejní prezidium uspořádalo 4. Významný den služby pořádkové policie. Za účasti prvního náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška a ředitele služby pořádkové policie Martina Hrinka převzaly ocenění desítky policistů. „A také dalších osob dlouhodobě spolupracujících s Policií ČR," připomněla za policejní prezidium Eva Kropáčová.

