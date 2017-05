Krátkodobí turisté si návštěvu Hradu rozmyslí

Na Pražský hrad jen před devátou ráno nebo krátce po poledni. Jedině tak mají lidé šanci se vyhnout nekonečným frontám.

Fronty do areálu Pražského hradu 22. května. Prašný mostFoto: Deník / Divíšek Martin

Pokud se čekání u vstupu na Pražský hrad jevilo v minulých měsících jako zdlouhavé, tak posledních pár dní je přímo nekonečné. Ještě než vystoupíte z tramvaje číslo 22 na zastávce Pražský hrad, zástupy lidí nelze přehlédnout. Někteří lidé přešlapují na místě a trpělivě očekávají, až na ně přijde řada. Ti, kteří tolik trpělivosti nemají, občas využívají nepozornosti jiných a dostávají se kvapem dopředu.

Mladá rodina se vrací zpět

Mladá rodina se zase rozhodne vydat prostředkem ulice, kde stojí tři muži v uniformách. Jakmile k mužům dojdou, chvilku s nimi debatují a při tom ukazují na dlouhou řadu lidí. Mladá žena má v náručí miminko.

Policisté ale zavrtí hlavou. Mladá rodina se tak vrací zpátky. Už to vypadá, že si s kočárkem stoupnou do fronty. V tom zastaví u krajnice autobus, ze kterého vystoupí další dav turistů. Ti se během krátké chvíli zařadí na konec zástupu. Mladí rodiče se tak okamžitě otočí a odcházejí pryč. Ve frontě by strávili přibližně půl hodiny.

Kontroly na Hradě jsou amatérismus

Nesystémové kontroly na Hradě dlouhodobě kritizuje také organizace Prague City Tourism. „Řešíme to už dlouho. Jsme si vědomi toho, že bezpečnostní opatření jsou nutná, kritizujeme však amatérismus provedení těch kontrol," uvedla mluvčí Barbora Hrubá. „Není tam dostatek rámů ani pracovníků, kteří kontroly provádějí, proto je to celé tak strašně pomalé a tvoří se fronty," říká.

I proto se lidé často ptají, kdy jsou zástupy menší. „Chtějí vědět, jaký den a jakou hodinu si mají vybrat. Proto si uvědomujeme, jak fronty komplikují situaci a návštěvnost. Pokud jsou v Praze turisté na kratší dobu, tak si pak návštěvu Hradu rozmyslí. Je zřejmé, že to po čase Hrad pocítí i na menších tržbách ze vstupného," konstatuje.

Minulý týden uzavřeli na Hradě dva vstupy

A jaké jsou tedy vhodné časy pro návštěvu Pražského hradu, abyste nemuseli čekat v dlouhé řadě lidí kvůli bezpečnostním prohlídkám? „Doporučujeme buď být na místě před devátou hodinou ráno, než začnou přijíždět autobusy s turisty, nebo po poledni, jelikož tam zase dochází ke střídání stráží," dodává mluvčí Prague City Tourism Barbora Hrubá.

Minulý týden uzavřeli na Hradě dva vstupy, které do areálu vedly přes Jelení příkop. Přestože byly bezpečnostní složky Pražského hradu osloveny, k celé věci se nevyjádřily, stejně jako mluvčí Kanceláře prezidenta republiky. „Bezpečnostní opatření, která plně odpovídají aktuální bezpečnostní situaci, v zásadě nekomentuji. Je to věcí bezpečnostních složek," uvedl Jiří Ovčáček.