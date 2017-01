KRÁTCE: Zvířecí záchranka pomohla volavce popelavé

Praha - Pražská zvířecí záchranka, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody, přijala prvního letošního pacienta. Je jím volavka popelavá a do péče ochránců přírody se dostala kvůli nepořádnosti rybářů. Volavka uvízla v ostružiní v lese nad Řevnicemi a byla zamotaná do rybářského vlasce.

Zachráněná volavka popelavá. Foto: Facebook Záchrana zvířat v Praze

Navíc měla zaseklý rybářský háček v noze. Jakým způsobem se dokázal takto hendikepovaný pták dostat od vody do lesa, je záhadou. Ochránci přírody zbavili volavku vlasce i rybářského háčku co nejšetrnějším způsobem a transportovali ji do záchranné stanice Aves Kladno, kde se o ni budou starat odborníci. Zda tento případ skončí šťastně, ukáže až čas. Zvířecí záchranáři tímto případem navazují na rok 2016, ve kterém pomohli více než 600 volně žijících zvířat.

Oprava mostu víří názory na sítiNa oficiálním facebookovém profilu hlavního města s názvem Praha.eu včera lidé probírali rozsáhlou opravu Barrandovského mostu, o které jsme už také psali na sklonku loňského roku. Letos právě čeká Prahu náročný úkol, a to připravit jeho rekonstrukci, která ještě nejméně tři roky nezačne. „Jestli by nebylo lepší, kdyby se konečně dostavěl kompletní okruh kolem Prahy a pak teprve se prováděly opravy," napsal Tony. Michael ale na to opáčil, že právě opravy zadává přímo ministerstvo dopravy. „Bude aspoň nějaké vzrušení. Jen lituju autobusy, auta ať si trčí i celý den v kolonách, když jsou lidé pohodlní, ale ještě času dost, kdo ví, kdy to bude a jestli do několika let," komentuje Ondřej termín zahájení oprav až za čtyři roky. Místo Barrandovského mostu by komentující Lukáš raději zboural Hlávkův most. „Myslím, že je v horším stavu než Barrandovský a je to brána do města. Mosty jsou ostuda a je to něco neskutečně hnusného jako celá magistrála," doplnil. Odpověděla mu na to Vjerka, která ho posílá se podívat na most zblízka, protože by podle ní byla škoda most zbourat. Zdroj: Facebook

Oprava uzavře na víkend tunely Cholupice a LochkovKvůli výměně kamerového systému se na víkend uzavřou tunely na jihozápadním dálničním okruhu kolem Prahy. Tunel Cholupice v polovině ledna, tunel Lochkov počátkem února. Úplným uzavírkám, při kterých se budou nové kamery testovat, bude předcházet svedení dopravy z obou směrů do jedné ze dvou tunelových trub.

Zranění překazí obhajobu zlata. Holuša vynechá halovou sezonuMěl by obhajovat zlato, ale nebude. Stříbrný medailista z loňského halového mistrovství světa Jakub Holuša vynechá sezonu pod střechou, v níž měl startovat jako mistr Evropy v běhu na 1500 metrů. Osmadvacetiletý atlet měl potíže s achilovkou a nestihl začátek přípravy. „Objevily se problémy s úponem (achillovky), které mi znemožnily začít podle plánu trénink na halovou sezonu. Původ je v podvrtnutém kotníku na vojenském cvičení v září. Pak začaly bolesti, které byly stále intenzivnější," uvedl Holuša. Jeho cílem zůstává léto. A tedy mistrovství světa v Londýně.

Kam za kulturou

Charta a Václav HavelČeská televize bude i ve čtvrtek pokračovat ve vysílání cyklu pořadů k 40. výročí vzniku Charty 77. V 17.45 hodin nejprve na svém druhém kanále nabídne pořad o lidech spjatých se slavným dokumentem. Večer pak bude na stejné stanici k vidění Život podle Václava Havla (od 21 hodin) a následně druhý díl série Vyhnáni po Chartě (od 22.15 hodin), který přibližuje život herečky Niky Brettschneiderové.

Fantazijní svět Jana HískaVýstava výjimečného ilustrátora, kreslíře a malíře Jana Híska (viz ilustrace ke knize Oscar Wilde, Šťastný princ, Vyšehrad, Praha 2014) v Galerii Villa Pellé se blíží ke svému závěru. Během následujících tří týdnů však nabízí možnosti intenzivního setkání přímo s autorem. Jan Hísek pozve děti do světa snů a skrytých dobrodružství, plného bájných draků a mytických bytostí během tvůrčích dílen o sobotách 7. a 14. ledna odpoledne. Dospělé pak provede svojí expozicí na komentované prohlídce 12. ledna večer.

Lábus čte povídkyJiří Lábus a Jiří Kylián dvě výrazné osobnosti kulturního světa. Spojuje je letité přátelství, ale i divadelní počin Kylián: Narozen v cizině. Představuje proslulého choreografa Jiřího Kyliána coby autora povídkových textů. Jeho slova v interpretaci Jiřího Lábuse doplňují filmové miniatury. Nej-bližší reprízy proběhnou v Divadle Viola 26. ledna a 4. února.

Mše s Dykem jako videoNové nastudování proslulé Mše (Mass) Leonarda Bernsteina s výtečným Vojtěchem Dykem v roli kněze, se zařadilo mezi kulturní události loňského roku. Představení nyní připomíná exkluzivní trailer. Video upoutávka ve výstižné zkratce zachycuje skvělé pěvecké a hudební výkony i emocemi nabi- tou atmosféru oceňované Mše.

Opožděné VánoceMalostranská beseda bude zítra svědkem netradiční podívané. Kapela Magnum Jazz Bigband zde totiž odehraje svůj „Vánoční" koncert. V době adventu si na něj nenašla čas, tak to chce nyní napravit. Dynamická dvacetičlenná kapela, v jejímž čele stojí muzikant Jan Šatra, se v Malostranské besedě představí od 20.30 hodin. „Bude šance shodit tancem kila, která jste přes svátky nabrali," lákají členové kapely na koncert.

