KRÁTCE: Žižkov se dočká zkrášlení a sezení

Praha - Seifertovu ulici čeká rekonstrukce tramvajové trati. V rámci prací město upraví část zmíněné ulice společně s Táborskou. Proměna přinést třeba nové lavičky, stromy a přechody pro chodce.

Zkrášlení by se mělo dočkat místo u Seifertova pomníku u zastávky Lipanská, kde jsou nyní příkré schody, zeď a nevzhledné zábradlí. Místo toho architekti počítají pozvolnějšími schody a rovnou nájezdovou cestu pro kočárky. Oprava trati a proměna okolí by mohla začít už za tři roky.

O kompostárnu se postarají LesyNová kompostárna ve Slivenci zahájí provoz v druhé polovině letošního roku. Jejím provozovatelem se stanou Lesy hlavního města. Na pořízení potřebné techniky dostanou přes 20 milionu korun. Kapacita zařízení je cca pět tisíc tun bioodpadu ročně.

Město má novou přírodní památkuDvorecká stráň nedaleko sídla České televize nad Podolím bude novou přírodní památkou. Včera její vyhlášení schválili magistrátní radní. V lokalitě jsou vzácní živočichové a rostliny. Do 15 dnů by mělo vyjít vyhlášení v platnost. Od té doby nebude možné stavět či dělat terénní či jiné úpravy.

Kulhavý chce (konečně) vyhrát jedinečný závod Pražské schodyS přibývajícím jarem se množí bikerské podniky a mezi nimi nechybí unikátní spojení mistrů horských kol a malebných zákoutí Malé strany a Hradčan. Závod Pražské schody se jede dnes už po čtyřiadvacáté. Stejně jako v předchozích letech se v historickém centru metropole představí domácí bikerské ikony i zajímavá zahraniční jména. Mezi hlavní hvězdy patří stříbrný olympijský medailista z Ria a zlatý z Londýna Jaroslav Kulhavý, bronzový olympionik Španěl Carlos Coloma Nicolas a obhájce loňského vítězství Florian Vogel ze Švýcarska. „Na Schodech startuji po několikáté, ale vždycky až po prvním kole si uvědomím, jak náročný závod to je. Těším se na skvělou atmosféru a doufám, že vítězstvím konečně potěším také pražské fanoušky, i když o víkendu mě stejně jako ostatní čeká svěťák v Novém Městě na Moravě. Přesto pojedu, co to půjde. Při fantastické divácké podpoře to ani jinak nejde," sdělil Jaroslav Kulhavý. Start je v Nerudově ulici, cíl na Hradčanském náměstí. Během každého okruhu, který měří 1400 metrů, musí závodníci zdolat sjezd 128 zámeckých schodů i náročný výjezd z Malostranského náměstí na Jánský vršek a na Hrad. Ženy vyrazí na sedm okruhů v 17.00, muže čeká od 18.30 jedenáct kol.

Kam za kulturou

Petr Vacek vaří polévkuHerec Petr Vacek se opět ocitne v roli kuchaře 18. května uvaří na náměstí Míru polévku, a to v rámci dobročinného bazaru. Jako každý rok jej pořádá nezisková organizace Letní dům letos v týdnu, kdy si zároveň připomínáme Mezinárodní den rodiny. „Pro mě je rodina to nejdůležitější, co člověk má. Navíc polévka, jako grunt, sdružuje i rodinu hereckou. Její společné vaření je u nás v Divadle Na Jezerce takový rituál," vypráví Vacek. I proto jej přímo na místě podpoří kolegové z Jezerky Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová nebo Kristýna Hrušínská.

Praha znovu ožije hudbouMultižánrový festival Praha Žije Hudbou, jehož první ročník loni v květnu navštívilo 30 tisíc lidí, připravuje na druhý červnový týden nabitý program. Od čtvrtka 8. do soboty 10. června se na 5 hudebních pódiích a samostatné divadelní scéně představí na 200 umělců. Mezi hlavními hvězdami jsou Tomáš Klus, Vladimír Merta či Xavier Baumaxa (na snímku). Výrazně bude rozšířen i divadelní program, kterému dominují soubory Cirk la Putyka, Bratři v tricku nebo Petr Nikl.