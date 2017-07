KRÁTCE: Výstava snímků Olgy Havlové bude k vidění v Atriu na Žižkově

Praha - Výstava fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle, která se setkala se zájmem i v zahraničí, bude od 3. srpna k vidění v Atriu na Žižkově. Návštěvníci se mohou těšit na třiadvacet fotografií umístěných na šestadvaceti plakátech.

Olga Havlová na archivním snímku.Foto: Leoš Choduna

Olga Havlová je na nich vyobrazena při setkávání s dětmi i dospělými se zdravotním postižením nebo s různými slavnými osobnostmi. Na fotkách tak lidé zhlédnou první dámu společně s princeznou Dianou, Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Autory snímků jsou Ondřej Němec, Bohdan Holomíček a Přemysl Fialka.

Začaly opravy parku HumpoleckáČtvrtá městská část zahájila opravu parku Humpolecká. Podle vedení čtyřky si lidé stěžovali na výmoly, nefunkční prvky a poničené lavičky. „Je naprosto žádoucí, aby lidé mohli komfortně procházet parkem, a také je známo, že kultivované, čisté a opečovávané místo je i bezpečnější,“ uvedla předsedkyně Výboru pro bezpečnost Lucie Michková.

Světlo a život v muzeuV Nové budově Národního muzea mohou nyní návštěvníci zhlédnout přírodovědnou výstavu Světlo a život, jejímž hlavním motivem je světelná energie Slunce. „Výstava je inspirovaná schopnostmi jednotlivých druhů přežít a přizpůsobit se určitým světelným podmínkám,“ říká k nové výstavě generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Kromě vystavovaných modelů a exponátů jsou pro zájemce připravené také interaktivní panely, díky kterým si lidé budou moci vyzkoušet například malování světlem na speciální plátno nebo práci paleontologa při odkrývání jeskynních kosterních nálezů. Výstava bude pro veřejnost otevřena až do konce roku 2018.

Radnice podpoří „zelené“ projektyVíce než 400 tisíc přerozdělí Praha 8 mezi projekty, jejichž cílem je zkrášlení veřejného prostoru. Lidé mohli o peníze žádat v rámci tzv. mikrograntu. Uspělo 10 žádostí. Nejvíce, 50 tisíc, bude použito na osázení záhonů před průčelím Rezidence Expo v Karlíně či úpravu zelené střechy na Trojském vrchu.

Řádění vandalů obírá cestující o nová vozidlaRoční náklady na nápravu škod po vandalech stojí dopravní podnik 15 milionů korun, za což by bylo možno koupit dva nové autobusy. To připomínají vývěsky, které si mohou cestující přečíst ve vozech metra. Čísla za letošní rok nicméně budou podstatně vyšší. Naznačují to včerejší informace mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové: za první pololetí se částka vyšplhala na 12,8 milionu korun. I loni suma, kterou bylo třeba vydat kvůli vandalům, 15 milionů převýšila to byl účet jen za odstraňování sprejerských čmáranic. Celkové náklady na odstraňování škod včetně oprav poničených sedadel či rozbitých skel byly 21 milionů.

Nejstarší týmy mají Plzeň a obě pražská „S“, nejmladší je Liberec

Kde dali dohromady nejstarší a nejmladší kádr? Nejvyšší průměrný věk hráčů má ze šestnáctky prvoligových klubů Plzeň rovných 28 let. Na druhém a třetím místě jsou dva adepti na titul Slavia (27,27) a Sparta (26,6). Na opačném pólu je omlazený Liberec, jehož tým má věkový průměr pouze 23,86. Hodně mladá mužstva mají také Slovácko s Ostravou (24,42) a Karviná (24,54). Zcela nejstarším fotbalistou v lize je 38letý brankář ostravského Baníku Petr Vašek. Jen o necelé dva měsíce je mladší Martin Jiránek z Dukly. Nejvíc odehraných ligových zápasů má z aktivních borců sparťan David Lafata (396), za ním je plzeňské duo Milan Petržela (316) a David Limberský (312).

Sparta stále vábí generálního manažera Českých BudějovicJak Deník už před časem informoval, generální manažer Dynama České Budějovice Martin Vozábal dostal nabídku na působení v managementu pražské Sparty. Vozábal už zájem z Letné potvrdil. „Ze Sparty jsem dostal konkrétní nabídku, dal jsem si ale určitý časový odstup a řekl jsem, že sezonu, jejíž úvod s sebou nese řadu věcí kolem kádru i další záležitosti, chci rozhodně zahájit tady. Podepsané ještě nic není, ale předběžná dohoda je. Vše jsem oznámil i majiteli a víceméně jsme domluveni, že bych se k nějakému datu měl přesunout do Prahy. Ale ne dříve, dokud tady nebude vše zajištěno,“ uvedl Vozábal.