KRÁTCE: Vysoké domy na Lužinách nechceme, říká třináctka

Praha - Už třikrát předělával investor projekt, který počítá se stavbou vysokých budov v těsné blízkosti obchodního domu u stanice metra Lužiny. Už dříve se proti tomuto záměru postavili tamní obyvatelé, kteří sepsali petici, stejně tak je proti výstavbě Praha 13.

„Už tak přetížená oblast Lužin další zástavbu zkrátka kapacitně neunese," řekl na úterním veřejném projednání starosta městské části David Vodrážka. Lidem i radnici vadí, že by stavba trvala tři roky a lokalitu by tak mohl obtěžovat hluk. Zároveň se lidé obávají, že by dům byl příliš blízko současné bytové zástavbě. Projekt však už získal kladné stanovisko EIA, která posuzuje dopad stavby na životní prostředí. Do 10. února je ještě možné poslat na magistrát připomínky k této výstavbě. Investor počítá s vybudováním dvou polyfunkčních domů, kde by byly desítky bytů.

Radnice ukázala proměnu Olšanského náměstíVedení třetí městské části chce v blízké budoucnosti začít s úpravami křižovatky ulic Jičínská, Olšanská, Prokopova a Táboritská, známé jako Olšanské náměstí. Nechává si k tomu připravit architektonickou studii. Tento týden radnice návrhy úprav představila na setkání s veřejností, kde měli lidé možnost říci autorům své návrhy a připomínky. Hlavním tématem byla doprava, protože místem projíždí tramvaje, autobusy a vede tudy i cyklotrasa. Lidé nejčastěji zmiňovali koncentraci aut, neprůchodnost chodníků či nevhodné umístění přechodů „Pokud by došlo k přeměně podle našich představ, tramvajové zastávky by se posunuly blíže ke křižovatce s Jičínskou," uvedla k plánům radnice starostka trojky Vladislava Hujová s tím, že terén by se trochu zvedl a mezi peróny by bylo možné zasadit několik stromů. „Vzniklo by tak hezké prostředí evokující náměstí," doplnila.

Obyvatelé rozhodnou, co se na Zbraslavi postaví a zlepšíLidé ze Zbraslavi budou mít možnost podílet se na takzvaném k participativním rozpočtu. Mohou tak sami rozhodnout, do čeho čtvrť investuje. Možnost říct svůj názor budou mít lidé na veřejné debatě, která se odehraje příští středu v 18 hodin v Městském domě v ulici U Malé řeky. Na setkání budou všechny návrhy podrobně představeny, a to včetně vysvětlení důvodů, proč byly některé vyřazeny. Hlasovat pro čtyři ze třinácti návrhů pak mohou občané od 16. do 26. února na webu městské části, fyzicky v knihovně či na podatelně úřadu. Ve hře je třeba obnova zbraslavské zvoničky, vybudování venkovního hřiště na workout či lokální meteostanice. Radnice pro letošní ročník vyčlenila milion korun.

Známé osoby ocení učitele školek a základních školMěstská část Praha 10 v březnu ocení desítku nejlepších učitelů z mateřských a základních škol. O držitelích Ceny bratří Čapků pro nejúspěšnější pedagogy rozhodne porota odborníků a osobností Prahy 10. V ní zasedne například architekt Josef Pleskot, herec Michal Suchánek, režisér Ondřej Kepka, senátor a ředitel gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička nebo ředitel křesťanské misijní a charitativní organizace Naděje Ilja Hradecký. Městská část zřizuje 13 základních a 29 mateřských škol. Ředitel každé z nich vybere z učitelského sboru takovou osobnost, která by si podle ní ocenění zasloužila. Hodnotit se nebude jen kvalita výuky, ale i to, zda učitel komunikuje s rodiči, nebo se snaží výuku rozšířit o nové aktivity.

Senioři protančí odpoledneUž potřetí si mohou starší občané zatančit na plese pro seniory. Pohybový um a smysl pro rytmus prokážou 16. února od 14 hodin v kulturním centru Novodvorská. Zájemci si musí předem zajistit lístky, k vyzvednutí jsou na městském úřadu Prahy 4. Vstupenky jsou určeny pro seniory nad 63 let s trvalým bydlištěm na čtyřce a bydliště organizátoři ověří na občanském průkazu. Ples nabídne nejen příležitost zatančit si, ale i vidět zajímavá předtančení, která předvede škola Music Art.

Z poražených sparťanů doplnil hokejovou nominaci jen ŘepíkKádr českých hokejistů pro Švédské hry doplní útočník Michal Řepík ze Sparty. Osmadvacetiletý účastník loňského MS v Rusku se k týmu připojil včera přímo v dějišti turnaje v Göteborgu, kde v úterý Pražané neúspěšně bojovali ve finále Ligy mistrů s domácí Frölundou (3:4 v prodloužení). Český reprezentační tým vstoupí do třetího dílu Euro Hockey Tour dnes od 19.15 proti domácímu Švédsku. V sobotu v poledne se utká s Finskem a v neděli ve stejném čase s Ruskem. Další původně zvažovaní hokejisté Sparty Petr Vrána a Dominik Uher odletěli po finále domů. Řepík by měl ve Švédsku nastoupit poprvé až o víkendu.

Američtí rockeři v HradciAmerická kapela Cage The Elephant se už tuto neděli utká o cenu Grammy za nejlepší rockové album. Osobně je představí fanouškům na jednom z hlavních pódií festivalu Rock for People, který se uskuteční v Hradci Králové od 4. do 6. července. Cage the Elephant srší na pódiu nezkrotnou energií a jejich koncerty jsou mimořádným zážitkem. V Praze se ukázali už loni v létě, kdy to rozpálili v Lucerna Music Baru.

Španělské filmy v ČeskuProjekce netradiční komedie Noc, kdy moje matka zabila mého otce zahájí 14. února v pražském kině Světozor letošní ročník festivalu španělsky mluvených filmů La Película. Vedle dvou desítek španělských snímků uvede festival také zajímavosti argentinské, mexické, kubánské a venezuelské kinematografie. Po pražské části zamíří festivalové snímky do Brna, poté do Ostravy a závěrečná část přehlídky se uskuteční v královéhradeckém Biu Central.

