KRÁTCE: V Jinonicích přibude studentů, pojede víc autobusů

Praha - Příznivou zprávu má dopravní podnik pro cestující mířící do oblasti stanice metra Jinonice, která je od ledna uzavřena kvůli rekonstrukci. Tou novinkou není informace o zkrácení termínu uzavírky – podle předpokladů by stanice mohla být znovu zpřístupněna v srpnu, i když práce v té době budou ještě pokračovat – přibude ale spojů na pravidelné autobusové lince číslo 137, která společně s linkou 149 zajišťuje náhradní dopravu od stanice Nové Butovice.

Autobus pražské MHD. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Od pondělka bude provoz na lince 137 posílen v době ranní špičky – v čase od 7.40 do 9.20. Dopravní podnik tak reaguje jednak na výsledky přepravních průzkumů, jednak na fakt, že začíná letní semestr na Karlově univerzitě (jejíž budovy včetně Knihovny společenských věd T. G. Masaryka stojí přímo v sousedství uzavřené stanice metra) – a lze tedy předpokládat, že cestujících studentů přibude.

Přístup k metru na Andělu omezila porucha eskalátorůS komplikacemi se v ranním spěchu setkali někteří z cestujících, chtějící nastupovat do metra ve stanici Anděl na žluté lince B. Již od zahájení pátečního provozu dopravní podnik neplánovaně uzavřel přístup do stanice z lokality Na Knížecí; do metra se dá dostat pouze ze strany od Anděla. Omezení, které má na svědomí porucha eskalátorů ve směru jízdy dolů k úrovni nástupiště, potrvá až do odvolání.

