KRÁTCE: V Chuchli lze opět jezdit na běžkách

Praha /FOTOGALERIE/ - Běžkařům bude od soboty patřit chuchelské dostihové závodiště. Možnost přijít si zadarmo protáhnout tělo má již pětiletou tradici – a podobně jako v minulých letech jsou o víkendech vítáni hlavně rodiče s dětmi.

Otevřeno je mezi osmou a 21. hodinou; po setmění bude trať osvětlena – a nechybí ani půjčovna lyžařského vybavení. Na uměle zasněžovaných tratích jsou upraveny stopy pro klasickou techniku, na své si ale přijdou i „bruslaři". Jak se podoba sportoviště vyvine, bude záviset na počasí, připomněl za pořadatele Tomáš Nohejl.

Stanici Jinonice zavírají. Do létaDéle než půl roku lidé cestující metrem nevystoupí ve stanici žluté linky B Jinonice. Ani nenastoupí. Kvůli rekonstrukci bude stanice v sobotu uzavřena; soupravy jí pouze budou projíždět. Předpokládá se, že nákladem 145 milionů korun opravená stanice (sice bez výrazně viditelných změn podoby, ale modernizovaná – a především zajištěná proti pronikání vody) by měla být opětovně otevřena počátkem srpna.

Do oblasti Jinonic lze cestovat například ze stanice Nové Butovice. Náhradní dopravu zajistí autobusové linky 137 a 149 se změnami trasy v oblasti U Waltrovky a U Trezorky. Nabídku doplní nově zřízená autobusová linka 153 v trase Na Knížecí – Vidoule, která pojede v půlhodinových intervalech.

Nadílka v útulku byla rekordníPřes devět a čtvrt tuny pamlsků – granulí, piškotů i zvířecích konzerv – nadělili chlupáčům při vánočních dnech otevřených dveřích v „psím" útulku provozovaném Městskou policií Praha v Troji. Václav Steinbauer, který šéfuje nejen útulku v Troji, ale i měcholupskému zařízení nabízejícímu útočiště především kočkám, v pátek připomněl, že štědrost lidí byla tentokrát rekordní. Díky tomu, že lidé přinesli bezmála o půl druhé tuny dárků víc než předloni, se podařilo se shromáždit zásoby zhruba na půl roku. Vedle pochoutek návštěvníci tradičně přinášejí i další užitečné věci – hlavně hračky, vodítka či přikrývky.

Provozovatelé segwayů chystají žalobuŽalobu na Prahu zřejmě během pár dní podá Asociace Segway ČR, které sdružuje 25 firem podnikajících s dvoukolovými vozítky ovládanými pohybem těla, na nichž se donedávna projížděli historickými ulicemi hlavního města turisté s průvodci. To je už měsíc zakázáno; širší centrum metropole Praha vyhlásila zónou se zákazem vjezdu těchto vozítek. Šlo o reakci na četné stížnosti na příliš rychlé jezdce neberoucí ohled na chodce. Provozovatelé půjčoven zákaz většinou respektují, byť se netají ostrým nesouhlasem. Proti vyhlášce, která jezdce vytlačuje do těch částí Prahy, jež pro turisty nejsou atraktivní, se chtějí bránit; jedním ze zamýšlených kroků by mělo být právě chystané podání žaloby. Mluvčí asociace Zuzana Eliášová nicméně zatím nepřesnila, zda má týkat samotné vyhlášky, nebo již dříve avizovaného vymáhání ušlého zisku.

