KRÁTCE: Úředníky žaluje hlavní město kvůli kauze Opencard

Praha - Bývalé úředníky pražského magistrátu Ivana Seyčka a Jiřího Chytila čeká žaloba kvůli náhradě škody za Opencard. Informaci sdělil České televizi mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman. Oba dva magistrát žaloval už v prosinci, ale soudní řízení ještě nebylo ukončené.

Karta Opencard. Ilustrační foto.Foto: ČTK

Současně městská rada odsouhlasila i podání žaloby na bývalého primátora Pavla Béma. Právní kroky mohou směřovat i na další členy tehdejší rady a předsedy výborů.

Litografická dílna nakonec neskončí

Vedení Prahy 1 se nakonec rozhodlo, že nevypoví nájemní smlouvu provozovateli nejstarší litografické dílny v zemi Martinu Boudovi. Ušetřili mu tak výlet na dnešní zastupitelstvo, kam se chystal vyrazit a za svou dílnu na Malé Straně bojovat. „Rada Prahy 1 se rozhodla stáhnout výpověď na adrese Říční 11 a ukládá tajemníkovi úřadu najít jiné vhodné prostory pro spisovnu dopravních agend, kterou městská část nutně potřebuje," uvedla včera mluvčí jedničky Veronika Blažková. Za zachování dílny se postavily některé instituce, například Národní technické muzeum nebo Galerie Hollar.

Písnický potok hlásí znečištěníŠedo-černě zabarvená voda se objevila v Písnickém potoku. Znečištění dále postupuje, dostalo se do dalších rybníků. Podle chemické jednotky Hasičského záchranného sboru se jedná o biologické znečištění. Jeho původ hasiči vypátrali v odbahňovaném rybníku v Hodkovicích. Městské části varují před dalším postoupením znečištění. Projevit se může zejména škodami na chovaných rybách.

Na devítce otevřou dvě školyRozpočet s výdaji 503 milionů korun a příjmy 412 milionů korun schválila městská část Praha 9. Nejvíce peněz, 133 milionů, půjde do oblasti školství. Radnice totiž počítá se stavbou dvou nových pavilonů základních škol. „Mezi lety 2010 a 2014 nám o 40 procent narostl počet míst v mateřských školách, to samé nás teď čeká v základních," uvedl místostarosta Tomáš Portlík (ODS). Nového pavilonu a opravy stravovacího zařízení se dočká prosecká poliklinika. Vyčleněno je více než 15 milionů korun. Devítka hodlá investovat také do veřejných prostor. Za sedm milionů se opraví plocha mezi ulicemi Jablonecká a Harrachovská.

Radní upravili hranici tůněHranici přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včera upravili pražští radní. K posunu došlo kvůli nesouladu mezi vymezením památky pomocí souřadnic a vymezení pomocí jednotlivých parcel. Na chybu se přišlo v souvislosti s prověřováním možnosti stavby silničního propojení Komořan s Pražským okruhem.

Kam za kulturou

Vzpomínka na malířkuAž do 26. března nabízí Středočeské muzeum v Roztokách výstavu Marie Fischerová Kvěchová známá i neznámá. Malířka se zapsala do srdcí lidí obrázky buclatých, rozesmátých dětí. O víkendu na výstavu dorazila skoro padesátičlenná skupina malířčiných potomků. Právě oni byli inspirací, jejich dětské tvářičky propůjčovala postavičkám do obrázků. Markéta Urfusová, autorka výstavy, ovšem představuje i trochu utajenou část malířčiny tvorby: olejomalby, akvarely, národopisné a přírodní studie, textilní, návrhářské a sběratelské počiny.

Kafkův velký životopisNakladatelství Argo vydalo velkolepý životopis z pera německého literárního historika Reinera Stacha. Autor na něm pracoval celých osmnáct let, Kafku a jeho dílo prozkoumal v širokých dobových, společenských a literárních souvislostech. Přesto jeho dílo není určeno úzkému okruhu „kafkologů". Naopak, Stachův styl je barvitý, živý a čtivý: jako byste četli. Stach bude mít 20. března přednášku v Goethe institutu.

Čtěte také: Denní centra už nebudou pro bezdomovce otevřena v noci