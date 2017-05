KRÁTCE: Údržba kolejí na Plzeňské omezí provoz tramvají

Praha – Zpozornět musí od soboty především obyvatelé sídliště v Řepích, kteří jsou zvyklí jezdit „do města" tramvají. Údržba trati si vyžádá postupně se měnící krátkodobá přerušení provozu v úseku Vozovna Motol–Sídliště Řepy (a to v obou směrech).

Oprava tramvajových kolejí. Ilustrační foto.Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Změny tras a zastávek budou v oblasti ulic Plzeňská a Makovského platit v sobotu od noci do půl osmé ráno – a pak od sobotního odpoledne (zhruba od 15.30) do noci na pondělí. Linky číslo 9, 10, 98 a 99 mířící od centra pojedou jen do zastávky Vozovna Motol (nástupní zastávka pro směr do centra je Hotel Golf). Po trase Sídliště Řepy–Vozovna Motol–Hotel Golf (jen výstupní) budou cestující vozit náhradní autobusy s označením X9.

V sobotu během dne ovšem omezení nezmizí, ale naopak se ještě rozšíří. V době mezi 7.30 a 15.30 bude obousměrně přerušen provoz v úseku Anděl–Sídliště Řepy. Změny v oblasti Smíchova se v té době budou týkat nejenom linek 9 a 10, ale i 15 a 16. Náhradní autobusy X9 pojedou po trase Na Knížecí–Anděl–Sídliště Řepy.

Zemědělci uspořádají zahradní slavnostČeská zemědělská univerzita v Praze (ČZU) zve na Zahradní slavnost absolventů i přátel vysoké školy. Druhý ročník akce se uskuteční v sobotu 10. června. Program začne ve 12.30 a odehrávat se bude v pavilonech univerzity, na dvou pódiích v centru suchdolského kampusu či v blízkosti školky Poníček. Právě tam jsou totiž pro děti připravené projížďky na koni i ponících. Slavnost nabídne prohlídky fakult i ostatního zázemí univerzity. Připravený je i bohatý kulturní program. Pro absolventy a přátele ČZU tak zahraje například Žlutý pes nebo Lucie Bílá.

Omezení pro tramvaje v Libni se výrazně změníJen do noci na sobotu bude platit dlouhodobá výluka tramvajového provozu vynucená rekonstrukcí trati v úseku Na Žertvách–U Balabenky. Změny tras týkající se sedmi tramvajových linek – denních s čísly 6, 8, 14, 16, 25 i nočních 92 a 24 – které je zde aktuální od 12. dubna, se proti očekávání zkracuje o týden.

Vzhledem k postupu prací nově navazuje omezení v Sokolovské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Zenklova a U Balabenky, kde se s dočasným přerušením provozu tramvají v obou směrech počítá na měsíc; do soboty 24. června. Týká se „šestky", jejíž trasa je ve směru od Kubánského náměstí za Palmovkou prodloužena přes zastávky Balabenka a Nádraží Libeň na Harfu (kde bude výstupní i nástupní stanoviště zřízeno v tramvajovém obratišti).