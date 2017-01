KRÁTCE: U stanice metra Hradčanská vznikne tržnice

Praha - Nevyužitý prostor u výstupu z metra na stanici Hradčanská směrem k Dejvické ulici dostane novou tvář. Praha 6 uspořádala architektonickou soutěž. Tři pražské architektonické týmy vytvořily svou verzi využití prostoru.

Vizualizace Tržnice Hradčanská. Foto: Majo architekti

Během ledna budou studie prezentovány pomocí výstavních tabulí přímo na místě. Projekty nově řeší dláždění a zeleň. Vzniknout by také měla malá městská tržnice. V nejbližší době proběhne projektová příprava předláždění, přípojek a prostoru pro umístění stánkové galerie, jejíž výstavbu a provoz zajistí soukromý investor. Tržiště vznikne v průběhu roku 2017.

O stavbách se diskutuje živě i onlineProtože se v úterý konalo setkání o stavbě Alfa domu u metra Luka na trojúhelníku zeleně a parkovišti u metra, upozornili na událost také na facebookovém profilu Praha 13 aneb Co se tu šustne. Podle diskutujícího Stanislava tam už nezbude žádná zeleň a všechno bude zastavěné. Podle něj nebude dlouho trvat a i v centrálním parku za chvíli také něco vyroste. „Hlavně, že před volbami na každém plakátě starosta Vodrážka sliboval, že nedovolí mrakodrapy. Všude rostou jen věžáky. A herny také zůstaly či spíše přibyly. A teď o tom chtějí schůzovat? Navíc v devět hodin ráno, kdy jsou všichni v práci," postěžovala si Ivana. Další komentující Zuzana napsala, že to tam kvůli šílené výstavbě začíná nenávidět. Pokrok sice oceňuje, ale tohle je už na ni moc. „Ještě není dostavěná jedna obluda na Lukách a už se chystá další. Lidé pracují a nemohou kecat o něčem, co už je otřesné. Není kde parkovat, pošta, nemocnice, školy a tady se se staví kanceláře. Každé volné místo je zničeno výplody umělců," okomentoval diskutující Ruza Helt. Zdroj: Facebook

Duklu posílil mladý BrandnerFotbalová příprava nabírá na obrátkách a do neoblíbené části sezony naskočili také hráči pražské Dukly. Trenéru Jaroslavu Hynkovi se hlásila první posila, talentovaný útočník Patrik Brandner, který prošel kvalitní příbramskou akademií. „Je odvážný, rychlý a dobře technicky vybavený. Do ofenzivy se nám může hodit," těší kouče, kterému odešla dvojice cizinců Nestor s Čajičem. Dukla má první přípravný zápas na programu nejpozději ze všech pražských týmů, 18. ledna ji čeká souboj ve Vlašimi.

Kam za kulturou

Komparz k ŽižkoviLetos na jaře by se měl v Česku začít natáčet nejdražší film v dějinách tuzemské kinematografie. Bude jím Jan Žižka režiséra Petra Jákla. Ten do svého historického snímku hledal stovky dospělých bojovníků. První kola náborů tisíců komparzistů už jsou minulostí. Nyní Jákl pracuje na finální podobě scénáře. Pak se rozběhnou castingy na hlavní role. Snímek, jehož rozpočet bude dosahovat několik stovek milionů korun, se bude natáčet především v jižních Čechách, konkrétně na Zvíkově či v Táboře.

Nejlepší české skloČeské centrum v Rytířské ulici bude na začátku roku lákat do svých prostor zejména na přehlídku děl nazvanou Concerto Glassico. Cílem expozice, která se veřejnosti otevře 6. ledna, je oživit povědomí o českém skle a poukázat na rozmanitost oboru. Fotografickou část výstavy tvoří Skleněné rozhovory Miroslava Vojtěchovského.

Vzpomínání na Petra HapkuMichal Horáček a Petr Hapka se poprvé setkali 6. ledna 1984. Po skladatelově smrti se textař zavázal, že každý rok ke stejnému datu bude toto setkání opakovat. Tentokrát zasvětí večer lyrikálu Kudykam. Akce proběhne 6. ledna od 19 hodin v divadle Studio Dva.

Stylově se Slováčkem jr.I v letošním roce se budou konat Stylové večery ve Velkém sále Novoměstské radnice. Komorní orchestr Harmonia Praga zahajuje 19. ledna hudební cyklus pod taktovkou Štefana Britvíka. Nevšední atmosféra bude vytvořena Felixem Slováčkem ml. během poslechu filmových melodií a interpretací skladeb ze slavného muzikálu West Side Story.

Dvojalbum Klimt 1918O alternativní indie rockové kapele Klimt 1918 nebylo velmi dlouho slyšet. Poslední desku vydala dvojice italských bratrů Soellnerů před osmi lety. Šlo o album nazvané Just in Case We'll Never Meet Again. Před koncem roku se ale Klimt 1918 zase připomněli. Do své diskografie přidali další kousek, respektive dva. Jde o alba Sentimentale a Jugend. Zatímco první se nese spíše v pomalejším duchu, druhé je výrazně svižnější.

