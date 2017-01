KRÁTCE: Tunel na okruhu je uzavřen

Praha - Cholupickým tunelem na Pražském okruhu (známý také pod označením Komořanský) řidiči neprojedou. Až do konce víkendu budou uzavřeny oba tubusy. Důvodem jsou práce spojené s výměnou kamerového systému, který představuje jeden z klíčových prvků automatizovaného systému řízení dopravy.

Pražský okruh. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Opravy budou urychleny, jak jen to půjde, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. V době úplné uzavírky pracují technici nepřetržitě na tři směny, aby testy vyměněných kamer dokončili co nejdříve a provoz mohl být obnoven. Nejpozději má být tunel opětovně otevřen v pondělí úderem čtvrté hodiny ranní, ještě před začátkem dopravní špičky na počátku pracovního týdne. Na provoz na Pražském okruhu, označovaném jako dálnice D0, dohlížejí policisté. Objížďka vede přes Chodovskou radiálu, Jižní spojku, Barrandovský most a Strakonickou ulici. Dočasně zde neplatí dopravní značky zakazující vjezd nákladním automobilům. I tato trasa je pod bedlivější kontrolou dopravních hlídek.

Vyhozené stromky v Libni překážíV Praze 8 zřejmě nestíhají odvážet vyhozené vánoční stromky umisťované u kontejnerů. O této situaci debatují lidé na facebookové skupině LIBEŇ, KARLÍN, Praha 8 Libeňáci a Karlíňáci sobě. Na problém poukázal Vratislav: „Vypadá to, že se nakonec na MČ Praha 8 neutopíme až tak v psích exkrementech a odpadcích, ale radnice MČ Praha 8 se asi rozhodla rozšířit množství veřejné zeleně tím, že budou vánoční stromečky lemovat všechny ulice!" napsal. Podle něj strom-ky kvůli silnému větru poletují po ulicích už 14 dní. To, že dřeviny stále nejsou vyvezené, nechápou i ostatní obyvatelé. „Jak je to možné? Vždyť teď to má na starost sám velký zástupce starosty Fichtner. Práce všeho druhu," okomentoval Libor. „Asi má pro samé čištění chodníků od sněhu hlavu v pejru," reagovala Petra. Zdroj: Facebook

Šachisté senioři se utkají s junioryHráči seniorského věku se už počtvrté v řadě utkají v šachovém turnaji s juniory do 15 let. Akce s názvem O pohár starosty městské části Praha 4 se uskuteční sice až 26. ledna, přihlášky na akci lze ale podávat už nyní. Podmínkou účasti je trvalé bydliště v Praze 4, u juniorů stačí, že navštěvují některou z místních základních škol. Hrát se bude opět na 20 šachovnicích sedm kol švýcarským systémem, čas bude 2 krát 10 minut na partii. Do turnaje je možné se přihlásit na bezplatné telefonní lince 800 100 128.

Nejstarší obyvatelka oslavila už 102. narozeninyVlasta Svobodová, která včera oslavila stodruhé narozeniny, je nejstarší občankou městské části Prahy 10. Patří tak mezi několik málo stovek lidí v České republice, kteří se mohou pochlubit tříciferným číslem znázorňujícím věk. Paní Svobodová, která nyní žije v léčebně dlouhodobě nemocných ve Vršovicích se narodila ještě v době Rakouska-Uherska. Pamatuje tedy jak vládu Františka Josefa I., tak i prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. „Zažila jsem i jeho projev na náměstí," řekla oslavenkyně a poděkovala všem gratulantům.Mezi lidmi, kteří ji přišli popřát, byl i starosta městské části Prahy 10 Vladimír Novák, ředitel léčebny a celý personál.

Pětka představí možnosti řešení dopravy v JinonicíchRadnice Prahy 5 si nechala připravit studii, která má navrhnout možné úpravy dopravy v Jinonicích v návaznosti na chystanou stavbou Radlické radiály. Ta má zajistit obslužnost Radlic, Jinonic, Jihozápadního města a návazně i Smíchova. „Studie zanalyzovala předpokládané dopravně-urbanistické dopady stavby Radlické radiály na oblast Jinonic, zejména pak na okolí Karlštejnské ulice. Zároveň navrhuje možnosti a opatření na dopravní zklidnění celé oblasti a omezení vlivů nežádoucí tranzitní dopravy," uvedl starosta Radek Klíma. Veřejná prezentace studie je naplánována na středu 25. ledna od pěti hodin odpoledne na radnici Prahy 5 ve Štefánikově ulici.

Kam za kulturou

Rokoko chystá konkurzV Městských divadlech pražských se pilně zkouší na obou scénách. V Divadle Rokoko připravuje režisér Ondřej Zajíc na 11. března premiéru hry Konkurz, v níž se v hlavních rolích představí herci Dana Batulková, Jiří Hána a Aleš Procházka. V Divadle ABC bude mít o týden později, tedy 18. března, premiéru slavná Shakespearova krvavá tragédie Macbeth. Režie se ujal Pavel Khek, titulní roli si zahraje Milan Kačmarčík.

Paralelní vesmíryPozoruhodnou inscenaci nabízí zkraje roku Divadlo Kampa. Paralelní vesmíry je cenami ověnčená romance z pera nadaného britského autora Nicka Payna. Vypráví o kosmoložce Marianne a včelaři Rolandovi, které hrají Barbora Vyskočilová a Ondřej Novák. Uvidíme ji 2. února.

Sto zvířat se usadí v beseděKapela Sto zvířat přichází do své dvacáté sedmé sezóny. Pro rok 2017 si devítičlenná parta hrající převážně hudbu ska sestavila klubový program sešitý ze svých největších pecek a hitovek. Její příznivci se mohou těšit na své oblíbené songy jako Píseň, Poprvé, Alice se dala na pití, Podpaží, Nejkratší cesta a Škola. V Praze odstartuje kapela svou letošní koncertní šňůru v Malostranské besedě, uslyšíme ji tu už 18. ledna.

Čtěte také: Mráz ničí pražské potrubí