KRÁTCE: Trhy na Náplavce začnou opět na začátku února

Praha - Naplávka na Rašínově nábřeží zanedlouho opět nabídne farmářské trhy. Soboty budou od 4. února patřit českým zemědělcům a výrobcům potravin, kteří budou u Vltavy prodávat své produkty. Letos pořadatelé pro návštěvníky připravují nejen zboží k nákupu, ale také větší počet tematických akcí.

Trhy na Náplavce. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Osmá sezóna trhů opět představí festival růžových vín nebo malých pivovarů, nově se mohou zájemci těšit i na oslavu Velikonoc nebo na Jahodobraní. Trhy podporují nejen tradiční zemědělce, ale i nové projekty a otevřeny budou vždy od osmi do 14 hodin.

Středočeský kraj zaspal a dopravu zdarma nestihlStřední Čechy Na chvíli to vypadalo, že se ve středních Čechách bude jezdit hromadnou dopravou zdarma. Krajští radní vyčkávali s rozhodnutím na to, jak skončí jednání o MHD zdarma v Praze. „Chtěli jsme Prahu tímto krokem podpořit," vysvětlil radní pro dopravu František Petrtýl. Kdyby se v Praze začalo jezdit zdarma, Středočeský kraj by se přidal, i když by bylo mnohem složitější nabídnout lidem cestování hromadnou dopravou zdarma. Muselo by se vyjednávat s několika dopravci. „Vydali bychom to pro dopravce jako nařízení. Zdarma by se jezdilo pouze v určité hodiny, kdy lidé cestují do práce a z práce. Jízdné by proplácel kraj," vysvětlil Petrtýl. Kraj žádal řidiče, aby k dopravě využívali veřejnou dopravu. „To je, jako kdybychom žádali řidiče, aby nebourali," komentoval reakci kraje mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Petr Vomáčka. Počet aut se nicméně snížil. „Aut je méně hlavně kvůli počasí, protože některé silnice ve středních Čechách jsou udržovány méně než třeba silnice v Praze. Takže lidé, kteří se bojí jezdit autem, tak ho raději nepoužívají," upozornil Petr Vomáčka.

Děti vyzkoušely nové hry dřív než ostatníObchodní řetězec Albert představil v moderních prostorách Národní technické knihovny v Praze novou rodinnou věrnostní kampaň. Možnost vyzkoušet si v exkluzivní premiéře sedm tradičních i moderních společenských her od tradičního výrobce Hasbro měly děti z dětských domovů a dalších organizací podporovaných Nadačním fondem Albert. Hostem byl sběratel Jaroslav Flejberk, který dětem ukázal známé i neobvyklé hlavolamy. Závěr odpoledne si pak děti mohly zpestřit také interaktivní prohlídkou knihovny.Nadační fond Albert letos oslaví osm let svého fungování. Jeho aktivity se zaměřují na životní styl dětí, a to především v oblasti zdravého stravování. Věnuje se také sociální oblasti. Mezi úspěšnější aktivity Nadačního fondu Albert patří programy Zdravá 5, Bertík pomáhá, Obchůdky s Albertem nebo Do Alberta na praxi.

Vítkovice vyloupily O2 arenuÚterní extraligová dohrávka se hokejistům Sparty hrubě nepovedlo. Místo očekávaného vítězství nad Vítkovicemi a dotažení se o jediný bod za třetí místo tabulky se večer v O2 areně radovali hráči ze severu Moravy. Domácí rychle prohrávali a v době největšího tlaku doplatili na nedisciplinovanost. Čtyři minuty před koncem rozhodčí vyloučil zároveň hned dva sparťany a hosté definitivně rozhodli druhým gólem.„Nebyli jsme schopní dát gól. Otázka, zda to bylo nemohoucností v koncovce, nebo Bartošák chytal tak výborně," řekl po utkání asistent trenéra Kalouse

Kam za kulturou

The 1975 až v červnuPražský koncert britských The 1975, původně naplánovaný na 21. února, se přesouvá na 26. června. Důvodem jsou závazky spojené s nominacemi na Brit Awards. Vstupenky na původní termín jsou platné. Do 31. ledna je možné domáhat se peněz za jejich vrácení.

Krobotovo KvartetoNejnovější snímek Miroslava Krobota Kvarteto vstoupil do fáze postprodukce. Jak napovídá jeho název, vypráví novinka o čtveřici muzikantů. Vedoucího kvarteta soudobé hudby hraje Lukáš Melník a jeho hudební partnerku Barbora Poláková. Další členy kvarteta ztvárňují Jaroslav Plesl a Zdeněk Julina. Film by měl do kin vstoupit 26. října.

