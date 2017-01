KRÁTCE: Tramvajová trať do Libuše je o krok blíž vzniku

Praha - Prodloužení tramvají z Modřan do Libuše nepotřebuje posouzení EIA, to jest vlivu stavby na životní prostředí. Vybudování trati by mělo podle libušského starosty Jiřího Koubka probíhat ve dvou etapách. V první budou koleje vedeny ze zastávky Levského do ulice Novodvorská.

Tramvaj. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Miloš Ruml

Trať by v budoucnu měla vést až do Libuše, kde má vzniknout stanice metra D. Libuš se však dočká tramvají až ve chvíli, kdy tam bude zavedeno metro. Kdy by k tomu mělo dojít, zatím není jisté. Podle posledních odhadů by stavba nového metra mohla začít za tři roky. Stavbu blokují neúspěšné výkupy pozemků, město by proto mohlo přistoupit k vyvlastňování.

Hostivařská přehrada nabídne sportyNa oficiálním facebookovém profilu Lesů hlavního města Prahy upozorňují na anketu o budoucím využití Hostivařské přehrady pro sport a rekreaci? Ještě do 15. ledna můžete vyjádřit svůj názor. Výsledky pomůžou magistrátu při rozhodování o nové koncepci rekreačního a sportovního využití přehrady a jejího okolí, kterou nyní připravuje odbor ochrany prostředí. Uvažuje se třeba o rozšíření možností pro koupání, jízdu na loďkách, šlapadlech nebo jiných plavidlech, pro rybolov, cvičení či míčové sporty. Sami můžete v anketě navrhnout, pro jaké sportovní aktivity byste tu chtěli mít zázemí. Všech 10 otázek je anonymních.

Připomínky stihli radní poslat včasMěstské části Praha 10, 9 a 14 se spojily a odeslaly své připomínky proti překladišti, které má vzniknout na jejich území. Projekt tam chce vybudovat rakouský developer. Podle plánu by se pak na překladišti nakládaly z vlaků kontejnery na kamiony. Rozsáhlý objekt by měl ovšem vzniknout v těsné blízkosti obydleních lokalit. „Znamenalo by to konec budoucího rozvoje v této části Malešic," uvedl radní pro územní rozvoj Bohumil Zoufalík.

Kam za kulturou

Dárek Kláry VytiskovéKLARA. neboli Klára Vytisková přichází s bonusovým singlem All Night Long a videoklipem, připravuje nové album a do nového roku vstupuje i její kapela pod novým jménem Klara & The Pop. „Nová písnička nás provázela celé loňské jaro a léto a vznikla ve smíchovské zkušebně, když jsme se chystali na turné k desce Home," objasňuje zpěvačka, která před lety odstartovala kariéru v kapele Toxique.

Jubilanti v HollaruV Galerii Hollar začala uprostřed tohoto týdne tradiční výstava členů tohoto sdružení grafiků, kteří letos oslaví kulaté či půlkulaté narozeniny. Nejstarším vystavujícím je Václav Bláha, který bude mít letos 95 let a který se věnuje především knižní grafice a studoval u Karla Svolinského. K sedmdesátníkům letos přibude šest členů spolku Hollar, mezi nimi třeba Jiří Slíva a Jan Šafránek. Kurátorem velezajímavé přehlídky je Zbyněk Hraba, jak ale uvádí sdružení na svém webu, skladbu tradiční výstavy vybírá ve skutečnosti čas.

Ceny Žebřík s PazderkovouHudební ceny Žebřík právě vkročily už do 25. roku své existence. Jejich výsledky budou zveřejněny 10. března v plzeňském DEPU2015. Během vyhlášení se koncertně představí Tomáš Klus, Dan Bárta & Alice, Slza, Vypsaná fixa, Ivan Mládek & Banjo Band a další. Novými moderátory letošního Žebříku jsou Jakub Kohák a Iva Pazderková.

Pro Františka NěmceKameraman František Němec převezme 23. února v kině Lucerna cenu DILIA za celoživotní dílo. Na návrh svého prezidia mu ji udělí Asociace českých kameramanů. Němec se narodil 20. listopadu 1932 v Praze. Mezi jeho tvorbu patří večerníčkový seriál Krkonošské pohádky nebo pohádka O princezně, která ráčkovala. Zejména na počátku své kariéry realizoval i ztvárnění klasických literárních děl. Věnoval se ovšem i fotografii.

