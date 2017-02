KRÁTCE: Spolky mají výhrady k územnímu plánu

Praha - Memorandum vyjadřující zásadní nespokojenost s prací Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy předali ve středu dopoledne pražské primátorce zástupci pražských spolků a občanů. Jako zástupci spolků memorandum podepsal Jiří Gebert, Zdeněk Meisner, Jan Majer, Jiří Štyler a Jan Musil.Více než dvacet pražských spolků tvrdí, že tím hájí zájmy občanů metropole ve věci připravovaného Územního plánu Prahy.

Zástavba v Praze. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Pavel Kubeš

Podle zástupců spolků předvedl IPR pod vedením Romana Kouckého naprostý šlendrián a amatérismus. „Navíc je to v rozporu se stavebním zákonem," uvedl za pražské spolky Jiří Štyler. „To potvrzuje také Asociace urbanistů i ministerstvo pro místní rozvoj," dodal. I proto je tak jednou z uvedených podmínek daného memoranda to, aby byl územní plán připravovaný v souladu se stavebním zákonem.

Nové tabule usnadní orientaciRadnice Prahy 8 nainstaluje v březnu orientační tabule k významným místům a objektům. Na území městské části by se jich mělo objevit téměř 300 kusů. Umístěny budou na více než 40 lokalitách. Tabule mají malý rozměr, většina z nich bude umístěna na již stávajících sloupech.

Kam za kulturou

Divadelní kritici nadělujíPražský soubor Divadlo Letí a Národní divadlo Brno získaly po třech nominacích na Ceny divadelní kritiky (dříve Ceny Alfréda Radoka). Divadlem roku mohou být pražské Divadlo v Dlouhé, Komorní scéna Aréna Ostrava a Národní divadlo Brno-opera. Laureáti budou vyhlášeni 20. března v prostoru Pomezí v prázdném domě v Praze-Karlíně. Ankety pořádané časopisem Svět a divadlo se účastní téměř devět desítek kritiků, kteří upozornili na 76 inscenací třicítky divadel a 37 poprvé uvedených českých her.

Jak zeštíhlit pas čili dámské retroV Nové budově Národního muzea se víkend opět ponese na vlně retrostylu. Pro módní nadšence se v sobotu od 11.00 do 17.30 uskuteční akce s názvem Retroden Láska na první dotek. Pro všechny ženy, které obdivují módu let minulých a rády by se dozvěděly, jak docílit štíhlého pasu či plného poprsí, je připraven workshop se známou korzetiérkou Riwou Neronou. Mohou se i poradit, jaká látka je třeba na kolovou sukni ve stylu 50. let.

Knechtová v HyberniiZpěvačka a skladatelka Katarína Knechtová slaví 20 let na scéně a nadělila si jedinečný koncert. Dnes večer představí v divadle Hybernia v doprovodu malého symfonického orchestru všech jedenáct skladeb z nového alba Premeny včetně rádiového singlu FEA. Nebudou chybět ani největší hity z dvacetileté Kataríniny kariéry, na jejímž začátku se do povědomí posluchačů dostala jako zpěvačka a kytaristka prešovské skupiny Peha. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na speciálně upravené symfonické verze písní Spomaľ, Môj Bože, Za tebou aj.

