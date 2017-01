KRÁTCE: Radnice jednala o problémech s ředitelem České pošty

Praha - Vedení Prahy 12 se sešlo s generálním ředitelem České pošty Martinem Elkánem. Jedním z důvodů schůzky byla dlouhodobě neúnosná situace z pohledu klientů na poště na Sofijském náměstí. Pražané podali na poštu v poslední době velké množství stížností.

Pošta. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Ta se týkala především dlouhé čekací doby a zastaralého prostředí místní pobočky. Pošta je ochotná situaci alespoň částečně zlepšit například rozšířením počtu přepážek. Novinkou je také zprovoznění tzv. PostShopu místa, kde budou klientům nabízeny základní poštovní služby.

Praha chce zřídit síť dílen pro žáky základních školHlavní město chce zřídit při odborných školách a učilištích síť dílen, ve kterých by se mohli vzdělávat žáci základních škol. Mohly by začít fungovat od začátku nového školního roku. Podle radní Ireny Ropkové by město chtělo na vybavení dílen získat peníze z evropských fondů. První pilotní dílna funguje nyní v Praze 9 v Učňovské ulici. Systém by měl fungovat na bázi spádových dílen, kam by s žáky docházeli učitelé z okolních základních škol. Dílny budou mít stejné základní vybavení, ke kterému by pak přibylo další podle zaměření té které střední školy. Projekt má podpořit zájem žáků o studium řemesel.

Akce Dobro+Ty pomůže handicapovanýmProdej pečiva a sladkostí ve čtvrtek 19. ledna v prostorách Nákupní galerie Myslbek umožní koupi polohovacího kočárku pro devítiletou Hermínku, která trpí těžkým postižením. Poprvé v letošním roce se zde uskuteční akce Dobro+Ty pro charitu za účasti patronky Dobrot Evy Čížkovské. Akce, která se koná ve spolupráci s Kontem bariéry, se v galerii Myslbek bude konat pravidelně každý měsíc. Výtěžky jsou určeny handicapovaným.

Chodov zabodoval v Brně a v tabulce je už druhýFlorbalisté Chodova vyhráli v 16. kole superligy na hřišti Bulldogs Brno 7:5 a po neděli se posunuli na druhé místo o dva body před Tatran Střešovice. Na vedoucí Mladou Boleslav ztrácí úřadující mistr šest kol před koncem základní části devět bodů. Souboj bratří Koutných sice vyzněl podle bodů jednoznačně pro mladšího Jiřího, jenž zaznamenal v dresu Bulldogs hattrick, ale jedna trefa Martina byla nakonec pro Chodov i vítězná. „Chtěl bych hráče pochválit. Po posledních nepřesvědčivých výkonech jsme dneska hráli zodpovědně a proti velmi dobře hrajícímu Brnu jsme díky tomu zvítězili," uvedl trenér Chodova David Podhráský, jehož tým vyhrál teprve druhý z posledních pěti duelů. Pěti body za tři branky a dvě asistence se na výhře Vítkovic v Kladně 9:5 podílel Lukáš Hájek a hattrick v dresu vítězů zaznamenal i Marek Bräuer. Kladno kleslo na poslední místo za Liberec.

Kam za kulturou

Manina v Nové síniPřed pár dny byla v Nové síni otevřena první letošní přehlídka. Výstava s názvem Expozice představuje výběr z figurálních prací sochaře Zdeňka Maniny z posledních pěti let. Jeho tvorba se zde prezentuje jako kontinuální proces hledání forem plastik z růz-ných sochařských materiálů jako laminátu, keramiky nebo méně tradičně z oceli. Kromě soch jsou na výstavě k vidění i Maninovy obrazy. Charakteristické je pro něj zachycení krátkého okamžiku akce a specifického napětí ve svalech mužských figur.

Hymna podle Pavla ŠporclaSkladba Kde domov můj, ze které se stala česká hymna, zazněla poprvé ve Stavovském divadle v roce 1834. Houslista Pavel Šporcl nyní nahrál virtuózní variaci skladby pro sólové housle. Vydává ji agentura ŠPORCL ARTS Agency v distribuci Supraphonu. „Chtěl jsem prostřednictvím písně Kde domov můj vyjádřit své vnitřní pocity a vztah k této zemi. Je v ní láska, hrdost, ale i určité obavy," prohlásil Šporcl.

