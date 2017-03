KRÁTCE: Primátorka chce přitvrdit v boji s Uberem

Praha - Primátorka Adriana Krnáčová chystá další kroky v boji s alternativní taxislužbou Uber, kterou dlouhodobě kritizuje za nedodržování legislativy. Chce v tom spolupracovat s Brnem, kde americká společnost začala před nedávnem také působit.

Uber. Ilustrační foto. Foto: ČTK/PA/Ryan Remiorz

Setká se proto s brněnským náměstkem primátora pro dopravu Matějem Holanem. „Chceme se domluvit na společných opatřeních, které jsme schopni prosadit na vládní úrovni," uvedla Krnáčová.

