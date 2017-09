KRÁTCE: Pražany čekají dožínky

Praha - První žně v novém ekocentru Prales ve Kbelích, které se uskutečnily v srpnu, se vydařily. Obilí je sklizeno a ekocentrum se pomalu připravuje na dožínky. Ty nastanou v Kbelích tuto sobotu 2. září od 13 do 17 hodin.

Tentokrát návštěvníci vyzkoušejí například mlácení a mletí obilí či výrobu slaměných předmětů. A co by to bylo za práci, kdyby jejím výsledkem nebylo také něco dobrého na zub? Z vlastnoručně namleté mouky si každý bude moci upéct na ohni placky a ty pak potřít marmeládou nebo česnekem.

Mistrovství v psím sportu se letos uskuteční v PrazePatnáct nejlepších týmů se utká o tomto víkendu už na 14. Mistrovství republiky ve flyballu. Akce startuje zítra v deset dopoledne v Pesoparku v Uhříněvsi. Příchozí se mohou těšit na psí sport plný rychlosti, přesnosti, týmové spolupráce a adrenalinu. Úkolem každého soutěžícího psa je přeskákat čtyři překážky, naskočit na box, který při stlačení vystřelí míček, pak ho chytit a stejnou cestou se pak vrátit ke svému pánovi. Ten na psa čeká na startu. Ve chvíli, kdy pes protne cílovou čáru, vbíhá na flyballovou dráhu další pes ze stejného družstva. Takhle se vystřídají všichni čtyři týmoví psi. Jejich výkony zaznamenává časomíra, která na konci ukáže celkový čas soutěžního týmu. Psi navíc běhají na dráze vzdálené jen několik metrů od druhé trasy, na které soutěží jejich soupeř. Mnohdy tak při této psí štafetě rozhodují jen sekundy. Akce potrvá až do neděle.

Děti zůstanou pod dozoremHlídat bezpečnost a klid sportujících dětí na hřištích při základních školách Špitálská a Na Balabence se rozhodla městská část Praha 9. Rozhodnutí vedení devítky souvisí s projektem Děti na hřiště. „Když byla tato dvě sportovní hřiště, patřící ke školám, volně přístupná a po celé odpoledne otevřená, docházelo k tomu, že skupiny výrostků zde občas ničily zařízení a překážely při sportování i jiným dětem. Uzamknout obě hřiště nám nepřipadalo jako schůdné řešení,“ uvedl místostarosta Adam Vážanský. U obou škol tak budou sportoviště pod dozorem hlídačů až do konce září, dokdy jsou obě hřiště pro všechny děti otevřené.

Odpadky skončí v podzemíRadnice Prahy 8 plánuje rozmístit po městské části podzemní kontejnery. V první fázi se jich objeví 23. Během příštího roku například v Libni v ulicích Na Rokytce či Pivovarnická, v Karlíně v Křižíkově a Urxově ulici nebo v Bohnicích v ulici V Nových Bohnicích. V druhé fázi plánuje radnice umístit do ulic dalších 26 kontejnerů.