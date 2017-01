KRÁTCE: Pražanům se podařilo zachytit sněžnou tramvaj v akci

Praha - V ulicích metropole lze potkat i netradiční dopravní prostředky. Své o tom vědí také fanouškové takzvané mazací tramvaje, kteří se sdružují i na sociálních sítích. Na facebookovém profilu Mazací tramvaj sdíleli v úterý fototografii Marka Müllera, který připojil text: „Ségra Sněžná tramvaj odklízí, až se z ní kouří."

Mazací tramvaj. Ilustrační foto. Foto: ČTK

Diskutující Roman potom pod fotografii připsal, že když viděl poprvé kouř nad pantografem, myslel, že je to parní tramvaj. Zdroj: Facebook

Karlín dostane na 200 stromůKarlín v tomto roce oslaví 200 let své existence. Při této příležitosti mají obyvatelé možnost darovat městské části netradiční dárek v podobě 200 stromů. Iniciativa Přístav 18600 nyní vyzývá občany, aby posílali fotografie míst, kde stromy podle nich chybí. Magistrát je pak Karlínu na daná konkrétní místa umístí. Cílem akce je, aby červnové oslavy proběhly ve stínu chybějících karlínských stromů. Zasílat návrhy s přesnou adresou domu, před kterým strom schází, můžou obyvatelé prostřednictvím e-mailu či do zpráv přes Facebook. Podrobnosti jsou k dispozici na facebookové události 200 stromů pro Karlín iniciativy Přístav 18600.

Tobiáš v premiéře neuspělDruhým zápasem pokračovala skupina A zimního fotbalového turnaje Tipsport liga. Na Vyšehrad se sjely dva mimopražské celky a vítěz byl překvapivý. Prvoligová Příbram totiž podlehla účastníkovi FNL z Táborska 0:2. Na omluvu Středočechů hovoří to, že přijeli bez opor. Hosté toho využili a vyhráli zaslouženě. Nový trenér Příbrami Kamil Tobiáš, který před pár dny nahradil odvolaného Petra Radu, tak zažil při své zápasové premiéře u A týmu prohru. „Žádnou nervozitu jsem necítil, už mám těch zápasů odtrénovaných dost. U ligových mužů jsem jako hlavní nikdy nebyl, ale byl jsem u mládeže a ta práce je pořád stejná, jen s jinými lidmi. Řešíme s vedením posily, uvidíme, co se podaří. Potřebujeme krajního obránce a hrotového útočníka," řekl po utkání. V sobotu se na Vyšehradě hraje zápas Příbram Hradec Králové, hráči Bohemky se do hry zapojí až v příštím týdnu, momentálně jsou v Břízkách na soustředění

Kam za kulturou

Tlustý prase v PalmovceNezávislá divadelní společnost Indigo Company uvede 23. ledna od 19 hodin v Divadle pod Palmovkou inscenaci s poněkud provokativním názvem Tlustý prase. Současná hra amerického dramatika Neila La Buta vypráví příběh čerstvé lásky mezi vtipnou, společenskou Helenou, jejíž jediná „vada" jsou kilogramy navíc, a Tomem, který má problém ustát společenský tlak i jedovaté poznámky známých na adresu jeho nové přítelkyně. Roli Heleny ztvárnila Jana Trojanová, Toma si zahrál Ondřej Rychlý.

To nejlepší ze severuO skandinávskou kinematografii je v posledních letech velký zájem. Na aktuální trendy v ní brzy upozorní přehlídka Scandi. Třetí ročník festivalu severských filmů se v pražských kinech rozběhne 19. ledna, ve zbytku republiky o týden později. Těšit se zájemci mohou i na první české uvedení filmu Sámská krev režisérky Amandy Kernellové.

Mišík se přeci jen dočkalAčkoli do konce crowdfundingové kampaně na podporu snímku Nechte zpívat Mišíka zbývá ještě 19 dní, už nyní je jasné, že bude úspěšná. Na zajištění postprodukce bylo zapotřebí sehnat 350 tisíc korun. Na účtu projektu je nyní více než 400 tisíc. Díky příspěvkům snímek vznikne a bude moci být 8. března uveden v kinech, jak bylo plánováno.

Design z odpaduJen pouhé čtyři dny bude v Topičově salonu na Národní třídě k vidění neotřelá expozice prací vytvořených z nepotřebných věcí. Přehlídka Design z odpadu představí výsledky činnosti designérů ze čtyř evropských států, kteří přetvořili odpady z hotelových provozů do podoby produktů vhod-ných pro další využití a distribuci. Výstava, která bude v Topičově salonu k vidění od 17. do 20. ledna, je součastí mezinárodního projektu REED.

