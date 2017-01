KRÁTCE: Praha 12 chystá opravy i přesuny

Praha - Radní z dvanácté městské části si dali předsevzetí do letošního roku. „Například bude nutné zaměřit se více na prevenci ve spolupráci s městskou policií, dořešení problematických míst ať už se jedná o dostavbu kanalizace na Točné nebo v Palmetově ulici, chystá se rekonstrukce dvaadvaceti bytů v Modřanské ulici, začne se s budováním Central parku Modřany, započne revitalizace náměstí v Pomořanech," vyjmenovala jen některé chystané projekty tisková mluvčí Prahy 12 Eva Burianová.

Současná radnice Prahy 12. Foto: web MČ Praha 12

Plánuje se také vybudování záchytného parkoviště P+R a pokračování snahy tamních radních přesunout autobusové nádraží z centra čtvrti Komořany.

Na požár upozorňují lidé přes sociální sítěNová média mají rychlost a také široký dosah. Na facebookovém profilu lidí z Bohnic Čimic uveřejnilo pár lidí zprávu, že z jejich okna jde vidět požár. O zprávu byl velký zájem. „Krásný požár v dáli za Bohnicemi, oheň jak čert a hoří a hoří," okomentoval diskutující Martin s tím, že bude mít pojišťovák zase co dělat. Doufá také, že se nikomu nic nestalo. Ostatní na jeho příspěvek rychle reagují, zda by nešlo upřesnit konkrétní místo, zdá se, že jde o okraj Nového Suchdola. Uživatelka Anýý potvrzuje, že požár viděla také z Drahanské ulice a že se jí zdá, že se jim to už dlouho nedaří uhasit. Spolu potom rokují, zda bude informace o požáru v televizi. „Když jsem to přiblížila, tak to vypadá jako chalupa, barák, stodola. Nevím. Je to smutný, Fotila jsem to z Vratislavské směrem na západ, jako přes Ústavku," napsala autorka fotografie Martina. Zdroj: Facebook

Vybraní dobrovolníci budou dohlížet na pořádek a bezpečíDobrovolníky, kteří budou dohlížet na veřejný pořádek a hlídat přechody pro chodce, hledá městská část Praha 13. Lidé, kteří se přihlásí, by měli fungovat ve svém volném čase a bez nároku na mzdu. Třináctka se tím chce zapojit do projektu Bezpečnostní dobrovolník ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra zavedlo tento projekt před třemi lety. Obce tak na něj mohou žádat o účelovou dotaci. Vybraní dobrovolníci mají poskytovat potřebné informace o akcích nebo službách. Zároveň také dohlížet na pořádek a napomáhat bezpečnostním složkám. Nikoli ovšem bezpečnostní složky přímo nahrazovat. „Pevně věřím, že lidí, kteří se budou chtít zapojit do projektu, bude dostatek," řekl radní Prahy 13 Michal Drábek (ANO). Vhodnými vybranými uchazeči jsou bývali členové policie a jiných bezpečnostních složek. Dobrovolníci budou například hlídat přechody pro chodce nebo informovat řidiče o dopravních omezeních a uzavírkách. Na starosti mají mít i pořádání informativních setkání s občany. Počítá se s nimi také při mapování a oznamování nepovolených skládek, autovraků nebo hlášení o poškození veřejného zařízení.

Hendikepovaným bude na letišti asistovat MaidPro ServiceDalší čtyři roky bude asistenci hendikepovaným na pražském letišti zajišťovat firma MaidPro Service. S cenou 108 milionů korun zvítězila ve výběrovém řízení. Letiště ročně odbaví 30 až 40 tisíc hendikepovaných pasažérů, kterým firma asistuje při běžných úkonech spojených s nástupem do letadla. Systém zároveň upozorní cílové letiště, kde čeká další asistent. MaidPro Service působí na letišti Václava Havla dlouhodobě. Současná smlouva o asistenci lidem se zdravotním postižením při odbavení končí letos v únoru. Společnost se zabývá i úklidem letadel.

Kam za kulturou

Bělohlávek pokračujeŠéfdirigent Jiří Bělohlávek bude i nadále působit v České filharmonii. Předevčírem to stvrdil svým podpisem v prezidentském salonku Rudolfina. Ve funkci Bělohlávek, který je i uměleckým ředitelem souboru, setrvá do roku 2022. Spolupráce mezi slavným dirigentem a naším nejvýznamnějším orchestrem by měla trvat deset let. Bělohlávek totiž do vedení České filharmonie nastoupil v roce 2012.

Čapkův Obyčejný životVe Švandově divadle v těchto dnech již naplno běží přípravy a zkoušení první premiéry roku 2017. 4. února se jí stane inscenace Slušný člověk vytvořená na motivy novely Obyčejný život spisovatele Karla Čapka. Režírovat ji bude herečka Martina Krátká. K vidění bude hra v podzemních prostorách Švandova divadla, v takzvaném Studiu.

Inspirace GilgamešemGalerie hlavního města Prahy odstartuje výstavní rok přehlídkou děl mladé začínající autorky Barbory Dayer. Ke zhlédnutí bude v konírně Colloredo- -Mansfeldského paláce. Probíhat zde bude od 11. ledna až do 19. února. Barbora Dayef na výstavě nazvané Nová historka představí své nejnovější práce ovlivněné kulturním odkazem země části svých předků, tedy babylonským hrdinským Eposem o Gilgamešovi.

Čtěte také: Praha 12 žádá magistrát o územní studii Komořan