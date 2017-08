KRÁTCE: Počet odhalených případů domácího násilí stoupá

Praha - Za první polovinu letošního roku bylo v Praze zjištěno 104 případů, ve kterých došlo k domácímu násilí. To je zatím nejvíc od vzniku Intervenčního centra, které obětem domácího násilí pomáhá. Důvodem tohoto nárůstu je mimo jiné zvyšující se počet kontaktů s ohroženými skupinami.

Domácí násilí - ilustrační snímek.Foto: Foto: Deník / Jan Jelínek

Zatímco za loňský půlrok se uskutečnilo 2 466 kontaktů, letos jich za stejné období bylo už 2 934. Oběti domácího násilí se na centrum sami obracejí, stále častěji jde přitom o cizince. Smutným faktem této statistiky je však to, že ve většině případů domácího násilí bylo přítomno minimálně jedno dítě, které v takové rodině vyrůstá.

Srpnový blešák přinese změnyPoslední srpnová sobota je jako už tradičně spjatá s bleším trhem na Heřmánku. Opět přinese nezaměnitelnou atmosféru městského blešáku, jehož smyslem je pěstování sousedských vztahů i lokální ekonomiky. Pro prodejce je účast zdarma, nově však podmíněna předchozím vyplněním registračního formuláře. Novinkou pro návštěvníky bude převlékací budka se zrcadlem. Končící prázdninový čas si žádá slavnost ve větším stylu, na Řezáčově náměstí bude tedy kromě blešáku také akustický koncert, dílnička pro děti, discgolf a badbinton. Začátek akce je v 9 hodin.

V parku přibyly pinpongové stolyNa stolní tenis mohou zájemci vyrazit zdarma. V parku v Tusarově ulici před knihkupectvím a na zahradě Klubu AVU nainstalovala radnice Prahy 7 dva pinpongové stoly. Vybavení je možné si bezplatně zapůjčit v knihkupectví, v Klubu AVU vybavení pro veřejnost pořídí v průběhu tohoto týdne. První veřejný turnaj se odehraje na zahradě Akademie 2. října.

Městská divadla pražská nejspíš povede Daniel PřibylŘeditelem Městských divadel pražských se nejspíš stane Daniel Přibyl, bývalý dramaturg Městského divadla Kladno. Jeho projekt vybrala výběrová komise složená ze čtyř odborníků a tří zástupců magistrátu. Městská divadla nyní tvoří scény Rokoko a ABC a připojit se k nim má Divadlo Komedie. Podle Přibylovy koncepce by se divadlo Rokoko mělo částečně navrátit k někdejší šantánové minulosti, ABC by zůstalo hlavně u činohry a Divadlo Komedie by cílilo na mladého diváka. Uměleckým šéfem MDP se má stát režisér Michal Dočekal, který je ředitelem Činohry Národního divadla. Doporučení výběrové komise musí schválit ještě pražští radní.