KRÁTCE: Placení archeologům se lidé bát nemusí

Praha – Nebojte se upozornit na svědectví minulosti. To ve čtvrtek prostřednictvím zástupců radnic účastnících se v Praze setkání s vedením Středočeského kraje vzkázal občanům radní s kompetencí v oblasti památek a kultury Daniel Marek (Nezávislí Středočeši).

Archeologický nález. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Radka Kočová

Mezi lidmi, kteří se rozhodnou stavět, panuje podle jeho slov obava z možných archeologických nálezů, které jsou ve Středočeském kraji vysoce pravděpodobné. Občané mají strach, že archeologický výzkum jim stavbu zdrží o rok – a ještě práci archeologů budou muset zaplatit. Obavy z placení jsou ale podle Marka liché; to se týká jen právnických osob a fyzických osob, které budují stavbu pro podnikání. Po občanovi, který se rozhodne stavět dům, nikdo peníze chtít nebude.

Přetížené silnice devastují přetížené kamionyNeuvěřitelných 13 milionů automobilů denně projde Středočeským krajem podle výsledků posledního sčítání dopravy. Ano, 13 milionů aut den co den. Ve čtvrtek o tom informoval středočeský radní pro oblast dopravy František Petrýl (ANO). Připomněl také, že na příští rok se chystá instalace vysokorychlostní silničních vah, která by měly pomoci v boji s přetíženými kamiony devastujícími vozovku. Kraj také bude usilovat o to, aby se co nejvíce kamionů podařilo „dotáhnout“ na dálnice.

Mizerný stav silnic potvrdilo i měřicí auto Zkušenosti středočeských řidičů potvrzují i výsledky odborných měření: ano, zdejší silnice jsou mnohde mizerné. Ukázaly to výsledky měření za pomoci speciálního monitorovacího vozidla, které stanovenou rychlostí projíždělo po silnicích II. třídy. Pouhá desetina – přesně deset procent – jich je ve výborném stavu. Dobrých je 24 procent, vyhovujících 21, nevyhovuje 19 a nejvyšší cifra se týká silnic v havarijním stavu: 26 procent. Nejhorší je situace na Benešovsku, kde je také nejvíce testovaných komunikací, a v procentuálním zastoupení si nestojí dobře ani Praha-východ (v obou případech jde o regiony, kde se dopravní zátěž kumuluje nejvíc). Porovnání s měřeními provedenými stejným vozem v dalších krajích podle slov středočeského radního Františka Petrtýla (ANO) jen potvrzuje obrovskou zanedbanost středočeských silnic a jejich mostů. Kraj chystá obdobné měření také na silnicích III. třídy, kde očekává výsledky ještě horší.

Bezpečnostní portál ukáže, kde se krade i bourá Vlastní bezpečnostní portál na internetu chystá Středočeský kraj, který tak chce prezentovat řadu důležitých informací. Nemají chybět mapa kriminality, dopravní informace včetně mapy s dopravními nehodami, policejní statistiky, ale třeba také doporučení, jak si poradit v různých situacích a vyrovnat se i s neočekávanými problémy. Součástí projektu se má podle slov vicehejtmana Víta Rakušana (STAN) stát i bezpečnostní šablona pro obce a města, které by pak s její pomocí mohly doplnit své webové stránky obdobnými informacemi lokálního charakteru.