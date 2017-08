KRÁTCE: Pankrácký park nově ožívá jógou

Praha – Nabídku pražských lokalit, kam si lze přijít bezplatně zacvičit jógu pod širým nebem, rozšířil v pondělí park na Pankráci.

Jóga. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Šedesátiminutovka s instruktorem bude připravena vždy v pondělí – stačí přijít v 17 hodin na místo srazu před Café Na půl cesty. Je třeba mít pohodlné oblečení, pití a podložku na cvičení. Vítáni jsou i úplní začátečníci.

Dodávky vody krátkodobě omezí plánované opravyS plánovanými výlukami v dodávkách pitné vody, které si vyžádají opravy na potrubí, udržovací a revizní práce, se musí vypořádat obyvatelé hned několika oblastí v hlavním městě. Během úterního dopoledne nepoteče voda na Žižkově části odběratelů v ulicích Novovysočanská a Pod Krejcárkem. Ve vybraných oblastech Radotína je plánována výluka dodávek od úterního večera až do středeční 11. hodiny dopoledne. V Braníku se přerušení dodávky chystá na středu, a to mezi osmou a patnáctou hodinou pro určitá odběrná místa v ulicích Nad Přívozem, Branická a Ke Krči. Malá Strana má ohlášeno přerušení dodávek na čtvrteční dopoledne, a to v Thunovské ulici.

Snížit hluk na Spořilově má pomoci val u Jižní spojkyProtihlukový val s navazující ochrannou zdí, který má chránit obyvatele Spořilovského plácku před nepříznivými dopady těžké nákladní dopravy, vyroste poblíž mimoúrovňového křížení významných dopravních tepen – Jižní spojky a ulice 5. května. Stavba bariéry mezi tranzitními komunikacemi a spořilovskými ulicemi Jižní a Jihozápadní bude zahájena již v příštích dnech.

Staré babyboxy střídá vylepšený model K výměně trabantu za mercedes připodobnil v pondělí zakladatel babyboxů Ludvík Hess nový podstatně vypelešený typ schránky pro odložená miminka, který postupně nahrazuje ty původní. V úterý se nový model z nerezu bude montovat na radnici Prahy 2. Slavnost na místě, kde „stará“ bedýnka pomohla vstoupit do nového života pěti odloženým miminkům, pak Hess chystá na 5. září. A má důvod k pořádné oslavě: podařilo se vyvinout schránky s automatickým otevíráním i samočinným zavíráním, vybavené mimo jiné klimatizací, náhradním zdrojem energie a s napojením mnohonásobně jištěnou signalizací nejen na stálou službu, ale i na mobilní telefony.

Již v úterý se bude slavit v Příbrami, kde se v tamější nemocnici právě otevírá babybox druhé generace na místě původní schránky staršího typu. Jejími dvířky od roku 2008 prošla tři děťátka. Na 19. říjen se pak připravuje otevření nově zřízeného babyboxu v Berouně.