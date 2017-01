KRÁTCE: Občané řeknou názor na podobu vrchu sv. Kříže

Praha - Vedení městské části ve čtvrtek pořádá veřejnou diskuzi týkající se Vrchu sv. Kříže. Tým vedený architektem Josefem Pleskotem tam představí pracovní verzi urbanistické studie.

Vrch sv. Kříže. Foto: Web Městské části Praha 3

Jeden z nejhodnotnějších parků Prahy 3 bude představen v širších souvislostech. Na programu jsou také možnosti, jak s prostorem v budoucnu zacházet. Následně dostanou účastníci prostor pro připomínky a budou moci vyplnit dotazník. Podněty vzešlé ze setkání budou dále využity při dopracování studie. Setkání se uskuteční tento čtvrtek od 17 hodin v kongresovém sále hotelu Olšanka.

Běh Stromovkou za lívancemJeden z nejtradičnějších běhů posledních let se pravidelně koná ve Stromovce, jmenuje se 2 míle s úsměvem a jeho další díl je na programu v sobotu 4. února. Otevřený závod na 3200 metrů (pro děti do 12 let je připravena poloviční délka, tedy 1600 metrů) je určen všem věkovým kategoriím. Běží se v krásném prostředí a v cíli čeká na každého teplý lívanec se skořicí. Startuje se v 9.07 hodin, startovné činí padesátikorunu, ale je čistě dobrovolné. I přes mrazivé počasí, které v těchto dnech panuje, vás čeká příjemný sportovní zážitek.

Zahrajte si beach s trenéremMáte rádi plážový volejbal, ale ještě se necítíte vyhraní na patřičné úrovni, abyste se mohli zúčastnit turnajů? Tak právě pro vás jsou určeny turnaje série Mary Kay, které probíhají v pankráckém Beachklubu v Horáčkově ulici a jejichž další díl je na programu tuto sobotu 4. února. Hraje se turnaj mužů i žen a pro všechny účastníky jsou k dispozici zkušení trenéři. Každý tak dostane okamžitě zpětnou vazbu, co například dělá špatně a co je třeba zlepšit či změnit. Začíná se od 9 hodin. Více informací najdete na webu www.beachklub.cz.

Kam za kulturou

Muzzikanti s OlszanskouČerstvá držitelka cen kritiky Michalina Olszanska se objeví v menší roli v dalším českém filmu. V rockové baladě Muzzikanti, kterou dokončuje režisér Dušan Rapoš, bude hrát mimo jiné vedle Martina Dejdara a Pavla Kříže, který ve filmu hraje drsného rockera Izziho živícího se jako správce horského kempu. Premiéra hudebního snímku je plánována na 1. března v Praze.

Sedmdesátka Aleše UlmaAleš Ulm, který se narodil 31. ledna 1947, je známý hlavně díky své práci pro Československou a později Českou televizi. Jako dramaturg a autor se podílel na řadě zábavných a soutěžních pořadů. K nejznámějším patřil Kufr, vysílaný mezi roky 1992 a 2004 a moderovaný Pavlem Zedníčkem, či podobně dlouhověká historická soutěž O poklad Anežky České.

