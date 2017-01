KRÁTCE: O program proti sprejerům je na trojce zájem

Praha - Radnice třetí městské části v loňském roce zahájila takzvaný antigraffiti program, který má za úkol boj proti sprejerství. Prostřednictvím programu dostali vlastníci budov na Praze 3 možnost podepsat s radnicí smlouvu, na jejímž základě jim bude na náklady městské části zajištěno odstraňování nežádoucích nápisů z jejich fasád.

Graffiti v Praze 3.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Poté, co starostka oslovila dopisem téměř čtyři tisíce majitelů nemovitostí, se úřadu vrátilo na dva tisíce žádostí o zařazení do programu. První graffiti by měly být letos odstraněny v momentě, kdy to dovolí počasí. Technologie odstraňování totiž vyžaduje venkovní teplotu nejméně osm stupňů Celsia. Radnice také musí vysoutěžit firmu, která odstraňování zajistí. Ohlásit graffiti poté bude moci každý, nejen vlastník daného objektu.

Utekly nutrie ze zoo?„To jim zas něco uteklo ze ZOO?" těmto slovy okomentoval člověk s přezdívkou Mydlit Barany zachyceného tvora, jehož fotky uveřejnil na facebookovém profilu Letenské party. Tvor byl následně diskutujícím Martinem identifikován jako nutrie. „Dost se množí. Na jaře jich bylo na Šibeňáku asi 5, teď asi 12," napsala Linda. Mydlit Barany zmínil svou obavu, že bude muset nutrie vyhánět od popelnic. Načež mu opět diskutující Martin vysvětlil, že nutrie je přísný vegetarián, která se nikdy nevzdaluje od vody. „Buďte rádi, že máte v mokřadu něco zajímavějšího než obligátní vodní buvoly," dodal. Někteří při pohledu na fotky možná dostali hlad. Diskutující Eva si vzpomněla, že maso z nutrií kdysi ochutnala v rybárně pod Broukárnou. Chutí jí připomínalo králičí nebo telecí. „Bývalo i dost drahé, ve srovnání s jiným masem," zavzpomínala. Zdá se, že spatření nutrie není dobrá zpráva pro ni samotnou. Počkáme si, zda se neobjeví na menu letenských restaurací. Zdroj: Facebook

O cizincích na Jižáku Mezi domyCizinci v Praze 11 budou hlavním tématem přednášky, která se koná tuto středu v komunitním centru Mezi domy. Prezentovat se tu bude analýza cizinců, kterou si nechala loni vypracovat radnice jedenáctky. Výsledky mají být využité pro zefektivnění práce při začleňování cizinců do společnosti a na trhu práce. Prezentace se koná od 13 hodin na adrese Křepejského 8, jejím průvodcem bude profesor Karlovy univerzity Luděk Sýkora, který na analýze spolupracoval s pražským Multikulturním centrem.

Občané rozhodnou o způsobu využití rozpočtuMěstská část Praha Suchdol přichází s novinkou. V rámci projektu s názvem Žijeme zde spolu vyčlení část rozpočtu, o jehož využití rozhodnou sami lidé. Suchdol se tak zařazuje mezi městské části využívající tzv. participativní rozpočet. V současnosti vedení Suchdola vyčlenilo 120 tisíc korun. Občané tak můžou dávat dohromady projekty, do kterých se v budoucnu peníze investují. Celkem se radnice chystá investovat až 360 tisíc do projektů občanů. Návrhy můžou obyvatelé podávat do 3. března. Nyní městská část zve na informační setkání pro všechny zájemce. Akce s názvem Váš trumf pro Suchdol se uskuteční v pondělí 16. ledna v 19 hodin na radnici městské části na Suchdolském náměstí. Participativní rozpočet v Praze zkouší již řada městských částí. Inovativní postup se rozhodla zavést například Praha 3 či Praha 8.

UpřesněníDne 5. ledna byla v Pražském Deníku uvedena informace, že společnost Operátor ICT, a.s. dostala 961,14 milionů. Tato informace není správná, celkový obrat Operátora ICT za uplynulý rok nepřesáhne 140 milionů Kč. Uvedená částka představuje prostý součet částek ze všech smluv, a to i těch rámcových, uzavřených na období několika let dopředu, kdy zadané projekty nebyly realizovány, a tudíž nedošlo ani k vyplacení předmětných částek. Rámcové smlouvy určují pouze rámec, nebo-li budget, kdy konkrétní plnění bude stanoveno až dle přesné specifikace schválených projektů jako třeba připravované Smart City projekty.

Zemřel lékař fotbalové SpartyJak vypadá fotbalová věrnost? Třeba takhle: Václav Čermák dělal půl století lékaře fotbalové Sparty. V noci z neděle na pondělí zemřel, bylo mu 84 let. Na Letnou nastoupil v roce 1966, předtím pracoval u házenkářů. K týmu přišel po slavné porážce 0:5 v Poháru mistrů s Partizanem Bělehrad, pak se sparťany zvládl úctyhodnou porci 1135 zápasů a byl u třinácti ligových titulů. Působil i u reprezentace, s kterou jel na mistrovství světa 1990 v Itálii. Čermák byl držitelem prestižní Ceny dr. Václava Jíry, jež se uděluje za mimořádnou oddanost fotbalu. Patří i do Dvorany slávy Sparty.

Kam za kulturou

Nejen pro teenageryOsmý ročník Festivalu 13+, divadelní přehlídky nejen pro teenagery, se od 11. do 16. ledna uskuteční v Divadle v Dlouhé. Program nabídne osm inscenací, a to převážně v podání mimopražských divadel, která se tvorbě pro specifickou věkovou skupinu třináct a výš věnují dlouhodobě. Sobota 14. ledna bude vyhrazena studentům DAMU, kteří představí autorskou adaptaci povídek Jacka Londona s loutkami a kartony nazvanou Tisíc tuctů, a brněnské JAMU. Ti přivezou scénický koncert složený z písní Jiřího Bulise.

Krajina v obrazechNová galerie sídlící v Balbínově ulici v Praze 2 připravuje další výstavu. Stane se jí přehlídka Krajina 2017, která se zaměří na fenomén scenérií v současném výtvarném umění. Záštitu nad výstavou, která se rozběhne 25. ledna, převzal ministr kultury Daniel Herman.

Richard III. se vracíLegendární inscenace s Janem Potměšilem Richard III. se dnes a zítra vrátí na scénu Divadla v Celetné. Premiéru měla před šestnácti lety a do derniéry v roce 2011 přesáhla úctyhodných 250 repríz. Jan Potměšil získal za titulní roli Cenu Alfréda Radoka, vedle něj uvidíme Milenu Steinmasslovou, Františka Kreuzmanna či Moniku Zoubkovou.

Temples v premiéřeBritská kapela Temples přijíždí poprvé do Prahy 9. dubna vystoupí v žižkovském Paláci Akropolis. Zpěvák a kytarista James Edward Bagshaw a basák Thomas Edward James Walmsley spolu prošli řadou kapel, aby nakonec v roce 2012 založili projekt Temples. V září 2016 vydali očekávaný singl z desky Volcano, která vyjde 3. března.

Vzpomínka na Zeno DostálaMaiselova synagoga v Praze pořádá setkání se spisovatelkou Zuzanou Dostálovou, jež zavzpomíná na prozaika a režiséra Zena Dostála. Připomene židovskou tematiku v jeho filmech (mj. Golet v údolí) a působení v pražské Židovské obci a představí svou povedenou knihu Proč všichni odcházejí. Rozmlouvat s ní bude filmová historička Alice Aronová. Večer, na který je volný vstup, se koná 12. ledna od 18 hodin.

