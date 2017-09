KRÁTCE: Nový maskot zookoutku dostal jméno Drápek

Praha - Rys ostrovid, maskot zookoutku v Chuchli, který provozují Lesy hlavního města, získal v prázdninové anketě nové jméno. V hlasování veřejnosti na plné čáře zvítězil Drápek. Na druhém místě skončil Merlin a na třetím Moris.

Rys Drápek. Foto: Web Lesy hl. města Prahy

Rys bude pokřtěn v rámci akce v zookoutku v sobotu 16. září s názvem To jsem z toho jelen. Na programu je poslech troubení jelenů či seznámení se s jejich příbuznými. Návštěvníci také budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak těžké je nosit na hlavě parohy.

Na Toulcově dvoře se budou konat dožínky

V sobotu 9. září od 10 hodin mají lidé možnost zažít v Toulcově dvoře v Hostivaři na vlastní kůži oslavu sklizně známou jako dožínky. Ty patřily v minulosti mezi nejvýznamnější lidové svátky. Dnes jsou už však spíše raritou. Návštěvníci si na zdejších dožínkách budou moci vyzkoušet vymlátit obilí, pomlít ho a potom z něj upéct chlebovou placku. Čeká je i stáčení medu, tkaní na stavu či pletení z kukuřičného šustí.

Praha prověří odolnost Troji vůči povodni

Metropole chystá protipovodňové cvičení. Na přelomu září a října tak hasiči, policisté nebo například aktivní zálohy Armády ČR zkusí v Troji vystavět zábrany proti velké vodě. Postarat se budou muset o mobilní hrazení v délce 274 metrů a celkové váze 39 874 kilogramů. Kromě fyzické ochrany čeká prověrka i informační systém. Na cvičení se bude podílet přibližně 300 osob. Kvůli akci se také uzavře tunelový komplex Blanka, ten bude neprůjezdný od 21 hodin 30. září do 5 hodin ráno 1. října. Technická správa komunikací využije uzavírku na pravidelné čištění a kontrolu funkčnosti všech systémů.

Dvojka dostala nový babyboxRadnice Prahy 2 má od včerejška babybox nové generace. Schránka pro odložené děti, kterou městská část pořídila za necelých 300 tisíc korun, poskytuje novorozenci větší bezpečí a vyšší komfort prostředí. Zařízení je umístěné ve výklenku při vchodu do budovy radnice z Jugoslávské ulice. Původní schránka, která fungovala na stejném místě od března 2010, doposud zachránila pět miminek, a to tři holčičky a dva kluky. Impulzem pro pořízení babyboxu před sedmi lety byl nález opuštěné novorozené holčičky odložené do křoví v parku na Karlově náměstí. Naposledy zařízení pomohlo 11. listopadu 2016 malé Marušce.

Strážníci lovili kozu z VltavyKuriózní zásah má za sebou městská policie. Přímo strážníkům Pra- hy 12 zavolal občan kvůli tomu, že v Modřanech ve Vltavě plave koza, kterou tam pravděpodobně zahnal pes. Hlídka na místě skutečně objevila zmíněné zvíře, které se pokoušelo dostat z řeky ven. Strážníci mu s pomocí vodítka pomohli na břeh. Následně kozu nechali převézt do útulku městské policie v Troji, kde se zjistilo, že má zranění na hlavě. Zvíře bylo označeno ušními známkami, takže se podařilo zjistit majitele. Ten si zvíře vyzvedl a odvezl domů.