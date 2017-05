KRÁTCE: Nemocnice Na Františku se modernizuje

Praha - Nemocnice Na Františku získala nové moderní zařízení. Tzv. skiaskopicko-skiagrafický komplet s přímou digitalizací rozšíří služby poskytované radiodiagnostickým oddělením.

Nemocnice Na Františku. Foto: Deník Šíp/ Miroslav Rendl

Rentgenologický přístroj totiž umožňuje běžné snímkování i zobrazení orgánů v reálném čase. Přístroj vyjde městskou část Praha 1 na 13 milionů korun. Financování proběhne prostřednictvím operativního leasingu.

Suchdol konečně získá hřbitovMěstská část Praha-Suchdol vyhlásila architektonickou soutěž na podobu zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava. Návrhy mohou zájemci posílat na podatelnu úřadu až do 26. září. Investice by podle zadavatele neměla překročit osm milionů korun bez DPH.

Kam za kulturou

Žánroví Andělé pro Lenny i DnéLucerna Music Bar se včera večer stal místem pro předávání žánrových cen Anděl 2016. V kategorii alternativní hudba zvítězil Martin Evžen Kyšperský (album Vlakem), elektronickou hudbu opanoval Ondřej Holý vystupující pod pseudonymem Dné (These Semi Feelings, They Are Everywhere), v sekci folk & country vyhrála Martina Trchová & Trio (Holobyt). Prvenství v kategorii hard & heavy patří tuzemské metalové legendě Master's Hammer za desku Formulae. Populární žánr hip-hop vynesl anděla kapele Pio Squad (Stromy v bouři). Zpěvačka Lenny (Hearts) se raduje z vítězství v kategorii rock & pop.