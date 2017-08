KRÁTCE: Nejdelší cyklomaraton odstartoval

Praha - Metrostav Handy Cyklo Maraton v úterý započal svou spanilou jízdu. Týmová štafeta na podporu a integraci hendikepovaných představuje nejdelší podnik svého druhu ve střední Evropě. Závodníky čeká 2222 kilometrů a pět dnů a nocí plných nepřetržité jízdy, trasa vede okolo celého Česka. Ve smíšených týmech spolu jede 300 cyklistů, dohromady spolu závodí lidé bez hendikepu, ale i vozíčkáři, nevidomí, neslyšící a další. Slavnostní start štafety se uskutečnil v Břevnovském klášteře v Praze 6.

V ekocentru Prales ve Kbelích se chystají na žněJak správně nabrousit kosu, jak vázat snopy nebo co je povříslo. To všechno se budou moct naučit návštěvníci na historicky prvních žních, které se uskuteční v ekocentru Prales. Vyzkoušet si dřinu předků na vlastní kůži bude možné ve čtvrtek 17. srpna od 9 do 14 hodin v horním areálu centra ve Kbelích. Na začátku září navíc v Pralese proběhnou i tradiční dožínky. V dílnách si tak zájemci 2. září od 13 hodin vyzkouší tradiční práce spojené se zpracováním obilí. Bude se mlátit a mlít obilí, tvořit výrobky ze slámy a možná dojde i na pečení chleba.

Židle a stolky jsou už téměř na čtyřiceti místech města Institut plánování a rozvoje, spolu s magistrátem a Trade Centre Praha po metropoli rozmisťují stolky a židle. Kromě centra se mobiliář objevil i ve vzdálenějších čtvrtích, jako jsou Čakovice či Klánovice. Nejoblíbenější je posezení na Malostranském náměstí, od července minulého roku se na ně posadilo přibližně 130 000 lidí, kteří na nich strávili 35 000 hodin. Momentálně je po metropoli rozmístěno přes 1000 židlí a 250 stolků. Nově přibyly například v Kolodějích či v botanické zahradě na Albertově.

#clanek|3308104#