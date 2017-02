KRÁTCE: Na pouť za peníze jen o víkendu

Praha - Již 54. ročník v Holešovicích – a jubileum připomínající 422 let konání. To jsou čísla, jimiž se chlubí pořadatelé Matějské pouti. Jedna z nejznámějších akcí svého druhu, která se v dalších letech možná bude stěhovat kvůli rekonstrukci Výstaviště nebo změní svoji podobu, začíná už v sobotu – a potrvá až do 17. dubna (byť některé ze 120 atrakcí na místě zůstanou i nadále).

dnes 14:33 SDÍLEJ:

Fotogalerie 10 fotografií Matějská pouť. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

První jarní pouť v Evropě lze nově navštívit i bez nutnosti platit vstupné: od úterka do pátku, kdy je otevřeno od 13 do 21 hodin. V sobotu, v neděli a ve svátek, kdy je otevřeno od 10 do 22 hodin, zaplatí návštěvníci nad 130 cm výšky 30 korun. O sobotách a nedělích je pro rodiče s dětmi připraven také zábavný program na Křižíkově fontáně. Během víkendů dopravní podnik zřizuje pro návštěvníky poutě zvláštní autobusovou linku číslo 751 jezdící na Výstaviště od Nádraží Holešovice. Centru se tramvaje budou muset vyhnoutProjet tramvají napříč Václavským náměstím z Vodičkovy ulice do Jindřišské nebo naopak? Běžně je to samozřejmost, po část neděle to však možné nebude. Mezi osmou a patnáctou hodinou dopravní podnik kvůli údržbě trati obousměrně přeruší tramvajový provoz v úseku Lazarská – Jindřišská. Tramvaje na linkách číslo 3, 5, 6, 9 a 14 budou jezdit odklonem. Uzavřený úsek v centru metropole a jeho okolí obslouží náhradní autobusová doprava, pro niž je určena trasa Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Vodičkova – Národní třída – Lazarská – Vodičkova – Jindřišská – Masarykovo nádraží – Florenc. Čtěte také: Vydejte se na Matějskou nebo za čarodějem do země Oz

Autor: ČTK