KRÁTCE: Mráz ničí pražské potrubí

Praha - Doznívající mrazivé období zamávalo s pražskou vodovodní sítí. Potrubí praskalo na různých místech metropole. „Prozatím jsme vyjížděli přibližně ke dvěma desítkám případů, které zapříčinil mráz," uvedl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. Nejhorším případem se stala Libušská ulice na Praze 4, kde v úterý večer prasklo vodovodní potrubí a došlo k masivnímu úniku vody.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

„Lidé tu byli bez vody téměř celý den," okomentoval Mrázek. Nejčastěji jsou ale obyvatelé od vody odříznuti dobu v řádu desítek minut. Kromě nedostatku vody jsou havárie nepříjemné i z hlediska bezpečnosti. V Bohnické ulici na Praze 8 například prasklo ve středu kolem poledne potrubí. Tryskající voda ihned vytvořila celistvou ledovou plochu. Vzhledem k dalšímu předpokládanému ochlazení v příštím týdnu není možné vyloučit, že k haváriím bude docházet i nadále. PVK doporučují obyvatelům zejména chránit vodoměry. Pokud je vodoměr umístěn ve venkovním prostoru, doporučují chránit ho izolační vrstvou.

Hlávkův most se uzavře za tři rokyMost spojující Holešovice a Karlín je ve velmi špatném stavu, jako jeho nedaleký libeňský soused. Hlavní město proto plánuje rekonstrukci stavby přes řeku a Štvanici. Už se z něj začaly přesouvat sítě do kolektoru pod Vltavou. Tato akce by měla podle magistrátní radní pro infrastrukturu Jany Plamínkové skončit v příštím roce. Poté by měla začít oprava samotného mostu. Ač by tedy mohla začít už příští rok, podle Plamínkové se most začne opravovat až v roce 2019. S rekonstrukcí by mohla souviset i uzavírka mostu, o níž se mluvilo už dříve.

Pražská organizace STAN má nové vedeníPražská organizace Starostů a nezávislých (STAN) si zvolila nové vedení. Stal se jím starosta městské části Praha- Lysolaje Petr Hlubuček. Ve funkci tak nahradí radní a starostku Slivence Janu Plamínkovou, která se stala první místopředsedkyní. Místopředsedy byli jmenováni: zástupce starosty Prahy 6 Jan Lacina, starosta Ďáblic Miloš Růžička a zastupitel na Praze 1 Petr Hejma. Za celostátního předsedu sněm určil Petra Gazdíka. Pražským volebním manažerem pro roky 2017 a 2018 bude místopředseda Lacina.

Kanoista Dostál s čtyřkajakem končí, bude jezdit jen sámRychlostní kanoista Josef Dostál končí ve čtyřkajaku, kterému pomohl ke dvěma bronzovým medailím na olympijských hrách. Třiadvacetiletý kajakář se zaměří jen na individuální závody a nově na kratší pětisetmetrovou trať. Informoval o tom v tiskové zprávě. „S kluky ze čtyřkajaku jsem zažil neskutečné období, kdy jsme kromě olympijského zlata vyhráli snad úplně vše, co bylo možné, a stále jsme i držiteli světového rekordu na K4," prohlásil čerstvý vítěz ankety o českého kanoistu loňského roku Dostál.

Sparťan Pech patří k nejlepším hráčům hokejové Ligy mistrůCurych Sparťanský hokejový útočník Lukáš Pech se dostal mezi tři finalisty kandidující na ocenění pro nejužitečnějšího hráče tohoto ročníku Ligy mistrů. Spolu s třiatřicetiletým centrem se budou ucházet o NordicBet MVP Trophy v hlasování fanoušků útočník Joel Lundqvist z Frölundy a obránce Yannick Rathgeb z Fribourgu. Pech je s 11 body za šest branek a pět asistencí z 11 utkání nejproduktivnějším hráčem Sparty v soutěži. Hlasovat můžou fanoušci na webových stránkách soutěže až do neděle 5. února. Vítěz bude vyhlášen o dva dny později při finálovém utkání.

Kam za kulturou

Milan Kňažko jako Shylock

První letošní představení hry Shylock v podání Milana Kňažka bude v pražském Divadle Na Jezerce ve znamení dvou sedmnáctek. Inscenace v režii Radka Balaše bude mít totiž přesně 17. ledna svou 17. reprízu. „Hra je namířena proti antisemitismu a přehnané politické korektnosti, což jsou dvě věci, které v současné době negativně ovlivňují světové dění," prohlásil principál Divadla Na Jezerce a herec Jan Hrušínský. Premiéru měla hra loni v dubnu.

