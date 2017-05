KRÁTCE: Metropole zaplatí pokutu za rozšíření Trojského mostu

Praha - Hlavní město zaplatí pokutu 11 milionů korun za stavbu Trojského mostu, kterou mu v březnu uložil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Praha rozšířila původní zakázku, aniž by použila jakýkoli druh zadávacího řízení, které je povinné.

Trojský most. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Ve výsledku to znamenalo, že most vypadá jinak, než byl původní návrh. Magistrát kromě zaplacení pokuty počítá i s tím, že podá správní žalobu, která napadne rozhodnutí soudu.

Do škol se vrátí dílny. Město na ně dá 90 milionů korunOd poloviny příštího školního roku se na 17 středních školách a domech mládeže objeví takzvaná polytechnická hnízda, jejichž podobu včera představilo vedení Prahy. Půjde o dílny, do kterých budou dojíždět žáci ze základních škol. Hlavní město hodlá za pomoci evropských fondů do dílen investovat 90 milionů korun s tím, že kompletní vybavení jedné dílny vyjde na 1,2 milionu korun. V rámci projektu bude hrazen i materiál a odměny mistrům za výuku.

Osmička usiluje o nulovou toleranciVedení Prahy 8 se znovu pokusí zakázat na svém území provozování výherních automatů. Zastupitelé na svém jednání schválili materiál, podle něhož městská část Prahy 8 požádá magistrát o změnu vyhlášky stanovující místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. První pokus učinila radnice už v roce 2014, tehdy ale nebyl materiál v souladu s platnou legislativou. Praha 8 chce zavést nulovou toleranci v co nejkratším termínu. Loterijní přístroje by zmizely z 21 míst. To je výrazné méně, než tomu bylo před pěti lety, kdy byly automaty ve 128 podnicích.

Kam za kulturou

Návrat Mireille MatheiuŠansonová legenda Mireille Matheiu přidává druhý pražský koncert. Vystoupí také 24. října v Kongresovém centru (první vystoupení 25. října je již téměř vyprodané). Minulý rok ohromila kompletně zaplněné Kongresové centrum skvělým pěveckým výkonem, vysokou kvalitu předvedl i doprovodný orchestr. Před rokem se přidání druhého koncertu podařilo i další francouzské pěvecké legendě, Charlesi Aznavourovi.

Návrat letního ShakespearaOd pondělí 15. května je možné koupit vstupenky na pražská představení Letních shakespearovských slavností. Novinkou je Hamlet, který přehlídku 27. června otevře v prostoru před Míčovnou v Královské zahradě Pražského hradu (Nejvyšší purkrabství prochází rekonstrukcí). Lístky budou v prodeji na www.shakespeare.cz a v síti Ticketportal. Organizátoři doporučují pořídit vstupenky s dostatečným předstihem. Většina představení bývá vyprodaná a jejich kapacitu není bohužel možné dále navyšovat.

Žánroví Andělé i s CarloffemVyhlášení vítězů žánrových Cen Anděl za rok 2016 proběhne 17. května ve 20.30 v pražském Lucerna Music Baru. Jako hosté vystoupí držitelé žánrovek z minulosti: Vladimir 518 s PSH, Boris Carloff a dvojnásobný držitel Anděla, skupina Žamboši. Večerem provede hudebník Honza Křížek. Udílí se v deseti kategoriích, akce je přístupná.