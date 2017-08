KRÁTCE: Metropole přemýšlí o regulaci sdíleného bydlení Airbnb

Praha - Přísnější regulaci služeb nabízejících krátkodobé ubytování doporučila Praze pracovní skupina zřízená magistrátem. Podle odhadů totiž sdílené bydlení připravuje pražskou pokladnu zhruba o 120 milionů korun ročně. Většina hostitelů, která pronajímá byt prostřednictvím služby Airbnb, totiž neodvádí místní poplatek.

Byt. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

V úvahu přichází omezení poskytování ubytování pouze na nemovitosti, které hostitel zároveň obývá, na určitý počet dní v roce, na vymezené období, na konkrétní území nebo na stanovený počet hostů s ohledem na velikost nemovitosti. Dalším řešením by mohlo být zavedení licencí pro hostitele. Varianty regulace projednají radní.

Radnice obnovuje kamerový systémPraha 6 - Pět zastaralých analogových kamer vystřídají nové digitální. Radnice do nich investuje z vlastních finančních prostředků. Výměna proběhne v místech U Písecké brány, na Vítězném náměstí, v ulici Hradčanská a na křižovatkách Evropská a K Letišti a Evropská a Vlastina. Nové přístroje také přibudou v ulici Tomanova a Africká a do městského kamerového systému budou zapojená do konce léta. Kamery slouží pro prevenci kriminality a při vyšetřování při dopravních i jiných incidentech.

Spořilovskému plácku uleví protihlukový val

Dvě protihlukové stěny a val mají nově pomoct obyvatelům okolí Spořilovského plácku s bojem proti následkům tranzitní dopravy. Stavba vyjde na 37 milionů a potrvá sedm měsíců. Cílem je ochránit obyvatele Spořilova do té doby, než se dostaví jihovýchodní úsek Pražského okruhu. Val i protihlukové zdi vzniknou po pravé straně u ulice 5. května, v místě mimoúrovňového křížení ulice 5. května a Jižní spojky budou pokračovat ve směru odbočovacího pruhu směrem na Spořilov až do ulice Hlavní. Kromě tohoto opatření plánuje město zakrytí Spořilovské spojky.

Výstava pod širým nebem

Praha 9 - Zcela nový pohled na historii tradičních Romů a Sintů v období před i v průběhu druhé světové války otevírá dnes výstava s názvem Zaniklý svět, která bude tři dny za sebou instalována v parcích a na náměstích městské části Praha 9. K vidění bude konkrétně u vchodu metra Střížkov, na náměstí OSN ve Vysočanech a na festivalu Barevná devítka v parku Podviní. „Zatímco o holocaustu spáchaném na Židech ví každý, o tom spáchaném na původním romském obyvatelstvu má povědomí málokdo. Věřím, že výstava pomůže k vzájemnému rozšíření obzorů a napomůže zlepšení vzájemných vztahů,“ uvedl místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský. Dobové fotografie ukazující životy těchto kočovných národů v Čechách budou k vidění do 26. srpna.

Historický vlak čeká poslední jízda

Praha 4 - Cestující mají tuto sobotu 26. srpna poslední možnost svézt se letos prázdninovým vlakem do Posázaví. Nostalgickou soupravu Českých drah sestavenou z historických vozů třetí třídy s dřevěnými lavicemi ze 40. let a bufetového vozu poveze parní lokomotiva „Ušatá“. Vlak vyjede z Prahy-Braníka přesně v devět ráno přes Davli, Jílové u Prahy, Čerčany a Benešov do Vlašimi. Po cestě mohou cestující navštívit například muzeum těžby zlata, Vojensko-historické muzeum v Lešanech, pivovar Ferdinand, Týnecký hrad, zámek Jemniště nebo expozici volně žijících živočichů v ParaZOO.