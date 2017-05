KRÁTCE: Malostranské dvorky se možná na jeden víkend otevřou lidem

Praha - Během posledního víkendu v květnu se v Praze otevře veřejnosti několik dvorků na Malé Straně. Pokud se organizátorům na projekt podaří sehnat peníze, mohou se návštěvníci těšit, kromě zážitku genia loci těchto nepřístupných míst, na vystoupení básníků a muzikantů vážné hudby a nechat se okouzlit instalacemi výtvarníků. Většina malostranských dvorků zůstává běžně Pražanům nedostupná, denně kolen nich chodí, ale do jejich útrob nemají šanci proniknout.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Dvorky na Malé Straně obdivoval už fotograf Josef Sudek, který je zvěčnil v jedné ze svých nejznámějších sérií. Otevřené Malostranské dvorky navazují na stejnojmennou akci z roku 1981, během které sochaři Kurt Gebauer, Čestmír Suška, Magdalena Jetelová a další vystavili svá díla na dvorcích na Malé Straně. Výtvarník Kurt Gebauer bude také jeden z hostů letošní obnovené akce. O básnický přednes se postarají například J. H. Krchovský, Petr Borkovec nebo Petr Stančík. K tomu jim budou hrát špičkoví mladí muzikanti vážné hudby, kteří se pohybují kolem projektu Vážný zájem pořádající bytové koncerty. Akci zaštiťuje kavárník Ondřej Kobza, který je znám například tím, že do mnoha ulic rozmístil piana nebo šachovnice. Na projekt shání peníze pomocí webové stránky Hithit.cz.

Novinky ve Stromovce: kašna už stojí, přibude i fontánaKrálovská obora Stromovka si stále zvyká na své nové rybníky a další novinkou je právě opravená kamenná kašna. Kašna ze sliveneckého mramoru byla vybudována začátkem 19. století a sloužila k napájení koní čekajících na stanovišti kočárů u Šlechtovy restaurace. Když po 2. světové válce ukončila „Šlechtovka" svůj provoz, začala kašna společně s restaurací chátrat. Pítko pro koně bylo ještě v loňském roce v neutěšeném stavu, rozlomené a téměř zasypané. Samotné restaurátorské práce trvaly půl roku a na obnovení funkčnosti kašny musely být použity nové technologie. Nedávno však bylo vše zdárně dokončeno, a kašna se tak může opět stát ozdobou Stromovky. Příští vodní novinkou, která se připravuje pro návštěvníky Stromovky, bude umístění další fontány, v pořadí třetí, na nově vybudovaných rybnících.

Dodávka povalená na bok blokovala provoz tramvajíDodávku, která zůstala ležet na boku po střetu s osobním autem v Zenklově ulici, museli v neděli večer postavit zpět na kola hasiči pomocí jeřábu. Nehoda omezila dopravu nejenom na silnici, ale i na kolejích – blokovala provoz tramvají. Linky číslo 3 a 10 musel dopravní podnik odklonit. Do úseku Ke Stírce–Palmovka vyslal na půl hodiny – od půl desáté do deseti večer – náhradní autobusy

Malešičtí sbírají peníze na kostelZanedbaná Milíčovská kaple z 50. let by se mohla stát novým kulturním centrem Malešic. V budoucnu by se tu mohly konat koncerty, divadelní představení, besedy a další akce. Kaple prošla částečnou opravou už v minulosti, k tomu, aby znova mohla sloužit, zbývá jediné: opravit střechu. Potřebnou částku 315 tisíc sbírá místní Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Praze, který by do kaple rád umístil svůj sbor, pomocí crowdfundingové sbírky. Pokud se jim podaří vybrat peníze do června, mohli by Malešičtí oslavit v novém kostele advent.

Kam za kulturou

Balet podle NohaviciSoubor baletu Národního divadla ukončí sezonu světovou premiérou Sólo pro nás dva (uskuteční se 15. června) v choreografii Petra Zusky. Zuska se nechává inspirovat hudebně-písňovou tvorbou podněty nachází v ostravském regionu a volba padla na Jarka Nohavicu a Beatu Bocek. Sólo pro nás dva pak můžeme v jistém úhlu pohledu chápat jako dialog dvou písničkářů, které pojí shodný region Těšína, jazyk (čeština, polština) i hudební žánr. Petr Zuska inscenací uzavírá své působení v čele baletu Národního divadla a pomyslně předává žezlo nástupci, Filipu Barankiewiczovi.

Ondřej Ruml jako AlgernonKromě své hudební kariéry září zpěvák a muzikant Ondřej Ruml i na divadelních prknech. Diváci ho mohou zhlédnout v roli Algernona v inscenaci Jak je důležité být (s) Filipem, kde mu zdatně sekundují Radek Zima, Lilian Sarah Fischerová, Jana Trojanová, Simona Vrbická, Stanislava Jachnická či Dana Morávková. Hru Oscara Wilda nastudovala divadelní společnost Indigo Company, která je stálým hostem Divadla pod Palmovkou, kde se představení této důvtipné britské komedie uskuteční 25. května od 19.00.