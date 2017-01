KRÁTCE: Lidé uctí památku bývalé první dámy Olgy Havlové

Praha - V pátek 27. ledna uplyne 21 let od úmrtí Olgy Havlové. Při této příležitosti pořádají zástupci nadace Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové a její příznivci slavnostní pietní akt. Akce se uskuteční v 15.30, účastníci se sejdou na Vinohradském hřbitově u jejího hrobu.

Olga Havlová na archivním snímku.Foto: Leoš Choduna

Zavzpomínat a rozsvítit svíčku přijdou například Ivan M. Havel či Petruška Šustrová. K uctění památky se také připojí členové pěveckého sboru Carmina Bohemica. Zapálení svíčky u hrobu bývalé první dámy je určené pro širokou veřejnost.

Pražské tramvaje jsou vytíženější než dříveZměna v provozu tramvají, která proběhla na konci srpna, způsobila nárůst počtu cestujících. Podle výsledků základního vyhodnocení této změny přepravily tramvaje oproti roku 2014 o 36 tisíc cestujících více, což je nárůst o 9 milionů cestujících ročně. V každé tramvaji tak jelo průměrně o 2 cestující navíc. Zároveň je každá cesta tramvají přibližně o 100 metrů delší. V návaznosti na vyhodnocení chystá Ropid v březnu zavést další opatření. V plánu je například změna trasy linky 21.

Z Prahy do Brna a zpět za pár minutRevoluční způsob dopravy si Brno slibuje od nové spolupráce s firmou, která vyvíjí hyperloop. Primátor Petr Vokřál podepsal memorandum mezi městem a společností. Město chce ve spolupráci s krajem vypracovat studii proveditelnosti, vytvořit by ji chtělo už letos. Studie by měla ukázat, jestli by se vyplatilo spojit Brno s dalšími velkými městy tzv. hyperloopem. Tedy soustavou potrubí, kterou se pohybují kapsle připomínající trup letadla. Podle společnosti, která tento speciální způsob přepravy vyvíjí, by se kapsle v potrubí naplněném vakuem měla pohybovat rychlostí až 1200 kilometrů za hodinu. Z Brna do Prahy by se tak cestující dostali místo dvou hodin za pár minut.

Na čtyřce si vychovají náhradní babičkyŽeny ve věku mezi 55 až 64 lety, které jsou znevýhodněné na trhu práce, budou mít možnost zapojit se do nového projektu. Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 bude pořádat kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Jedná se o odborné vzdělání a závěrečná zkouška je akreditovaná ministerstvem práce. Vzdělání budou ženy moci využít na pozicích chův v dětských skupinách, mateřských školách, případně u mladých pražských rodin. Kurz je bez poplatku a jeho kapacita je omezená.

V Radotíně přibudou podzemní kontejneryDalších pět kontejnerů půjde v městské části Praha - Radotín pod zem. Dva roky po zprovoznění prvních podzemních kontejnerů na tříděný odpad bude zahájena druhá etapa této stavební akce. Nová stanoviště budou mít stejnou podobu jako původní. První práce začnou již na konci ledna. Kontejner bude umístěn v Prvomájové ulici, do konce února by mělo být vše hotové. Na práce naváže vybudování dalšího stanoviště, a to u křižovatky ulic Josefa Kočího a Tachovské. Zde by se mělo budovat na přelomu února a března. Ve Všetínské ulici se objeví podzemní kontejner během března. Poslední stanoviště vznikne na náměstí Osvoboditelů. Zde bude nezbytné zároveň vybudovat nový zvýšený přechod pro chodce. Termín prací je stanoven od poloviny března do konce dubna. Na všech místech je třeba počítat s dopravními omezeními. Prozatím jsou schválená v ulicích Josefa Kočího, Prvomájová a Loučanská.

Hledá se nejlepší podnikSedmá městská část vyhlásila soutěž o nejlepší podnik. O tento titul usiluje více než tři stovky kaváren, restaurací, ale i řemeslníků. Živnosti, které se umístí na prvních třech vítězných příčkách, obdrží certifikát kvality. Ten bude pro návštěvníky důkazem, že se nachází na prvotřídním místě. Soutěž má celkem dvanáct kategorií a v rámci každé kategorie lze podpořit až šest firem. Hlasovat pro svůj oblíbený podnik může každý, podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách městské části Praha 7.

Šestka zřídila nízkoprahové centrumPrvní nízkoprahové denní centrum na území městské části Praha 6 vzniklo nově v Bubenči. Vybudováno bylo v rámci rekonstrukce azylového domu pro muže, který provozuje obecně prospěšná společnost K srdci klíč. Cena stavebních prací přesáhla čtyři miliony korun. Hlavní město přispělo dotací převyšující dva miliony korun. Celé azylové centrum má kapacitu 26 lůžek, samotné nízkoprahové centrum je určeno pro deset až patnáct osob.

Kam za kulturou

Vernisážová nocPřehlídka Looking for the East francouzské umělkyně Gaëlle Cressent a skupinová expozice Shell Game zahájí společně sezónu Galerie Kostka a Galerie MeetFactory. Během vernisážové noci se budou prolínat dvě myšlenky: spojení výtvarného umění a hudby, a idea hry, která si stejně jako umění pohrává s fikcí a představou důvěry vs. podvodu. Zatímco výstava Shell Game nabídne práce současných slovenských umělců, tak expozice Looking for the East bude zasvěcena instalacím Gaëlle Cressent.

Martinová s kapelouZpěvačka a kytaristka Věra Martinová brzy oslaví 57. narozeniny. K nim si nadělila malý dárek v podobě koncertu v Kulturním domě Kyje. Vystoupení proběhne večer 25. ledna. Martinová, která je některými odborníky považovaná za nejvýraznější tuzemskou zpěvačku v oblasti country music, v kulturním domě vystoupí společně se svojí kapelou a nabídne průřez svou dlouhou hudební kariérou.

Čtěte také: Letiště obmění své autobusy