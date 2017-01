KRÁTCE: Letiště obmění své autobusy

Praha - Ruzyňské letiště plánuje zmodernizovat svůj autobusový park. Do nových autobusů, které přepravují cestující z terminálů k letadlům, investuje přibližně 166 milionů korun. Během čtyř let by tak letiště mělo přibrat minimálně deset velkokapacitních autobusů.

Letiště Václava Havla Praha – Ruzyně.Foto: DENÍK/ Jiří Sejkora

Autor: Redakce / ČTK