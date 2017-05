KRÁTCE: Kauza Troja Horizons nekončí. Směna pozemků neprošla

Praha - Devět let trvající spor o výstavbě bytového domu na nároží ulic K Pazderkám a Lodžská v Praze 8 stále nemá blízko k řešení. Plán, na kterém se nakonec shodla městská část, obyvatelé, magistrát i developer, je u ledu. Směně pozemků vystavil stopku Institut plánování a rozvoje. Ten totiž považuje pozemky ve Vysočanech, které měl developer výměnou dostat, za příliš zásadní.

Bytový dům Troja Horizons - vizualizace.Foto: www.rh-arch.com

Podle vedení městské části tak magistrát neplní to, na čem se spolu domluvili. V případě, že by se nepodařilo pozemek směnit, uvažuje Praha 8 o správní žalobě. Proti výstavbě se už roky bouří i místní obyvatelé. Vadí jim, že by zmizel další kus zeleně, navíc by osmipatrový dům do oblasti přinesl dopravní zátěž. Městské části se navíc nelíbí, že magistrát postupně odebírá státní správě v Praze 8 kompetence o věci rozhodovat.

Kam za kulturou

Marpo chystá O2 arenuMarpo & TroubleGang jsou odhodláni pokořit další metu: na květen 2018 připravují epický koncert do O2 areny u příležitosti vydání nového alba Dead Man Walking. „Nic není v životě zadarmo, ale o to víc to chutná, když si to vybojuješ. To, co teď zažíváme, je nádhera!" říká Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina ml. Má být na co pyšný. Se svým TroubleGangem loni vyprodali dvě haly (Malá sportovní a Forum Karlín), čímž vytvořili rekord na česko-slovenské hiphopové scéně. Lístky do O2 areny jsou již v prodeji.

The Kooks až v listopaduKapela The Kooks přesouvá koncert v Malé sportovní hale z 26. 5. na 11. 11. „Velice nás to mrzí, ale z logistických důvodů jsme nuceni koncert posunout. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín," oznámil management britské indie popové hvězdy. Kapela, která včera vydala nové album The Best… So Far, vzkazuje fanouškům: „Moc se na vás těšíme v listopadu a děkujeme za vaši podporu, která je pro nás vším." Předskokany budou Lake Malawi. I ti chystají na letošek pro své fanoušky příjemná překvapení.

Kultura TibetuNárodní muzeum zve návštěvníky do Náprstkova muzea, kde se dnes od 13 do 17 hodin uskuteční další akce z cyklu Aspoň na víkend. Tentokrát se zaměří na bohatou kulturu Tibetu, kterému se věnuje aktuální výstava Příběh Tibetu. Připraven je program plný tvůrčích dílen, ve kterých si budou moci zejména děti vyrobit nejrůznější předměty, tradičně spojené s nejvýše položenou zemí světa. Pro dospělé je přichystána komentovaná prohlídka výstavy.