KRÁTCE: K Werichovi domů zadarmo

Praha - Tento pátek, 8. září, budou mít lidé jedinečnou příležitost navštívit Werichovu vilu na Kampě zdarma. Volné vstupné bude platit celý den u příležitosti sedmadevadesátých narozenin mecenášky Medy Mládkové.

Uvnitř domu je možné zhlédnout jak stálou expozici zaměřenou na život a dílo legendárního českého umělce Jana Wericha, který v ní dlouhá léta žil, ale i různé koncerty, divadelní představení a kreativní workshopy. Nově opravená budova vily na Kampě byla veřejnosti otevřena teprve 30. června tohoto roku a jejímu oficiální otevření předcházel dvoudenní festival s názvem Werichova vila žije.

Veletrh řemesel představí učňovské obory škol v PrazeHlavní město pořádá tento týden ve čtvrtek a pátek v Praze 1 na Ovocném trhu veletrh řemesel. Návštěvníci si na něm budou moct vyzkoušet vlastní dovednosti během workshopů, podívat se na práci profesionálů a koupit nebo ochutnat některé jejich výrobky. Veletrh také představí nabídku učňovských oborů pražských odborných škol. Vedení metropole chce akcí propagovat právě učňovské školství a upozornit na význam drobných živnostníků, kteří se živí řemeslem.

V centru hořela prodejna hračekHasiči z centrální stanice včera krátce po třinácté hodině zasahovali v hračkářství v Havířské ulici. Důvodem byl požár halogenového světla, který uhasil zaměstnanec pomocí hasicího přístroje. Přivolaná jednotka provedla po požáru kontrolu termokamerou a odvětrala prostor prodejny. Příčinou vzniku ohně byla technická závada elektroinstalace. Škody byly vyčíslené jen na tři tisíce korun.

Tramvaje pojedou jinudyKvůli údržbě tramvajových tratí se během září krátkodobě změní jízdní řády. Například na trase Starý Hloubětín Lehovec od 7. září 21.10 do 8. září 4.10 tramvaje nepojedou vůbec. Přerušení provozu platí i 17. září od 7.30 do 14 hodin pro trasu Nádraží Holešice Ke Stírce. Na další omezení se pak Pražané musejí připravit 23. září, kdy budou muset zvolit alternativní dopravu obousměrně mezi náměstím Bratří Synků a Vozovnou Pankrác, a to od 8.50 do 19.45.

Čtyřka připravila hned několik sportovních akcíPraha 4 má pro veřejnost po prázdninách v rukávu sportovní vyžití. Dnes odpoledne si mohou přijít vyzkoušet „bootcamp“ všestranný sportovní trénink pro děti. V sobotu odpoledne si mohou zájemci přijít zahrát Na Topolku pétanque s profesionály. O den později na Roztylském náměstí vypukne ve 14. hodin překážkový závod dvojic Wipe Out Extreme Run. Následující sobotu 16. září si na Kapitolu v Michli mohou lidé vyzkoušet pod dohledem instruktorů „longboardy“, velké skateboardy.

Projekt Balená voda se rozšiřujeDalší městská část se připojila k akci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) s názvem Balená voda. K seniorům a zdravotně postiženým z Prahy 16 tak v případě havárie či dlouhodobé výluky doputuje voda v sáčcích. Není už nutné, aby si vodu z kontejnerů nosili sami. Do projektu je tak zapojeno už šest čtvrtí metropole. Další by mohly přibýt v blízké době. PVK použily balenou vodu letos zatím při 62 haváriích.

Opravenou školu otevřel Josef VáňaStřední škola dostihového sportu a jezdectví ve Velké Chuchli, kterou v roce 2013 výrazně poničila povodeň, včera opět otevřela své brány. Po čtyřech letech se tak znovu do lavic školy v blízkosti závodiště vrátili studenti. Slavnostního otevření zrekonstruovaného zařízení se účastnil také osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa. Oprava poničené dostihové školy ve Velké Chuchli stála hlavní město přibližně padesát milionů korun.