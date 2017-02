KRÁTCE: Jak bude vypadat Parukářka, rozhodnou i obyvatelé

Praha /FOTOGALERIE/ - Radnice Prahy 3 uspořádala diskuzi o podobě oblíbeného parku Parukářka na Vrchu svatého Kříže. Lidé nyní mohou do konce února prostřednictvím dotazníku radnici sdělit svůj názor, k čemu by měl park sloužit. Na studii možného využití prostoru v současné době pracuje tým vedený architektem Josefem Pleskotem.

„Budeme společně hledat principy fungování Vrchu svatého Kříže, které předložíme ke schválení zastupitelstvu, aby v budoucnosti nedocházelo k nesystémovým úpravám," uvedla starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09). Postup radnice v minulosti kritizovala zastupitelská opozice z koalice Žižkov (nejen) sobě (ŽnS), podle které je příprava studie zbytečně drahá a park navíc zásadnější úpravy nepotřebuje. „Problém vidím také v tom, že jde o nezávaznou ideovou studii a ve výsledku může jít do šuplíku," doplnil předseda klubu zastupitelů ŽnS Ondřej Rut.

Věžáky na Lužinách? Odpůrci se vyjádří už dnesPlánovaná výstavba polyfunkčních domů na Lužinách má zase o kousek větší šanci k uskutečnění. Souhlasí s ní magistrát i Institut plánování a rozvoje. Proti věžákům přilepeným na stanici metra Lužiny se přitom staví velká část obyvatel Prahy 13. Ti svůj nesouhlas a připomínky k posudku nové verze mohou vyjádřit dnes v Kulturním domě Mlejn od 16.30 hodin. Písemně se mohou odpůrci vyjádřit do 12. února, a to na oddělení posuzování vlivů na životní prostředí pražského magistrátu. Nová už třetí verze vyznívá pro obyvatele Prahy 13 o něco lépe. Oproti navrhovaným dvaceti šesti patrům mají v místě Obchodního centra Lužiny vyrůst věžáky „jen" s šestnácti patry. V novém plánu se hovoří také o bytových domech Alfa a Beta. V návrhu Alfa by vzniklo 140 bytů, v návrhu Beta 75 příbytků.

Pražská lesnická fakulta zabodovala ve světěLesnická a dřevařská fakulta České zemědělské univerzity slaví úspěch. V celosvětovém žebříčku nejlepších lesnicky zaměřených fakult se umístila na osmém místě. Její silnou stránkou je publikační činnost v odborných časopisech. Podle analýzy lesnické fakulty Švédské univerzity zemědělských věd patří pražská lesárna k nejlepším výzkumným institucím světa. Analýza vyzdvihla zaměření fakulty na praxi, hodnocení vlastních studentů a uplatnění absolventů na trhu práce. Podle průzkumu mají absolventi do pěti let po nástupu do pracovního procesu průměrný hrubý měsíční příjem přes 26 tisíc korun. Jejich nezaměstnanost se pohybuje okolo sedmi procent.

Jednička ocení meziválečnou tanečniciZačátkem prosince zemřela ve 104 letech meziválečná tanečnice Markéta Kyliánová, jež vystupovala pod uměleckým pseudonymem Rita Rita. Protože byla obyvatelkou Prahy 1, vedení městské části rozhodlo o tom, že zesnulé umělkyni udělí čestné občanství in memoriam. Kyliánová patřila k osobitým tanečnicím své doby, po angažmá ve Velké operetě tančila ve 30. letech i v Nizozemsku. Jejím synem je světoznámý baletní choreograf Jiří Kylián.

Kam za kulturou

Zlaté obrazy v MánesuJeště v úterý a středu můžete v Galerii Mánes navštívit výstavu Julie Chocholy Your Eyes Are Golden. Zatím největší autorčina výstava obsahuje cyklus velkoformátových děl, jejichž sjednocujícím prvkem je pravé zlato. „Hotový obraz se sice překryje zlatem, ale i přesto nebo spíš o to víc můžete vidět a vnímat dílo komplexně, speciálně povrch samotný. Všechny tahy štětcem jdou dohromady jako jeden," popisuje Julia Chochola proces své tvorby.

Bio Oko nabídne sci-fiUž zanedlouho se připomene festival sci-fi filmů Future Gate. Jeho 4. ročník se uskuteční od 23. do 26. února v pražském kině Bio Oko, poté se přesune do Brna a nově i do Ostravy, kde bude čerpat z genia loci Dolních Vítkovic. Letošní téma je ve znamení vztahu lidstva a inteligentních strojů.

