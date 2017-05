KRÁTCE: Holešovické výstaviště bude mít novou bránu

Praha - Výstaviště v Holešovicích se pomalu proměňuje. Dalším krokem po rekonstrukci Lapidária bude úprava vstupní brány. Novou podobu by měla získat během příštího roku. Za 15 milionů korun dostane Výstaviště vstup se speciálním zajíždějícím plotem.

Návrh autorského týmu: Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš KřenFoto: Web IPR

Ještě v letošním roce se také v areálu otevře griloviště. Vedení města také plánuje vybudovat vodní biotop. Novinkou je i moderní letní kino, které odstartuje 17. května.

Mladiství mohou vystoupit před zastupiteliSedmička mění svůj jednací řád zastupitelstva. Nově budou moci nezletilé osoby bydlící na Praze 7 vystoupit se svými dotazy, návrhy či připomínkami na jednání zastupitelstva. Radnice tím reaguje na to, že na městské části žije mnoho aktivních mladých lidí, kteří se zajímají o komunální politiku a veřejný život a mají chuť a energii se zapojit.

Šlechtovku opraví firma PracomOpakované výběrové řízení na opravu Šlechtovy restaurace ve Stromovce vyhrála stejná firma. Společnost nabídla nejnižší cenu, a to 101 milionů korun. Soutěž se opakovala kvůli námitkám ostatních soutěžících společností. Staveniště by město mohlo firmě předat v červnu. Stavební práce by měly trvat 16 měsíců. Předpokládaná cena zakázky je 169 milionů.

Kam za kulturou?

Svět knihy startujeDo holešovického Průmyslového paláce dorazí kolem čtyř set vystavovatelů z třiceti zemí, kteří až do neděle představí své publikace návštěvníkům veletrhu. Ten je již několik let spojen s literárním festivalem, na který letos pořadatelé dostali od ministerstva kultury 2,3 milionu z rozpočtu 7,6 milionu korun. 23. ročník zasáhne prostor i mimo výstavní palác, lidé se mohou s autory setkat také ve vzducholodi v nedalekém DOXu. Kromě domácích literátů přijede i řada zahraničních, letos mezi nimi budou mimo jiné irský spisovatel John Boyne, izraelský autor knih pro děti i dospělé Uri Orlev, u nás dobře známý polský spisovatel Mariusz Szczygiel nebo ve Švýcarsku žijící spisovatelka Corinne Hofmannová, autorka bestselleru Bílá masajka. Svět knihy, potrvá do neděle, denní vstupenka je za 120 korun, čtyřdenní za 250 korun.

Domácí design v DUPuPřehlídka toho nejlepšího z originálního českého designu je k vidění až do neděle 14. května v prostorách DUP 39, každý den do 21 hodin. Jedním z lákadel je bibliofilie Proměna z Nakladatelství Teapot, která letos v dubnu získala ocenění Cena svazu polygrafických nakladatelů v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2016.

Do Prahy se vrací La DidoneOpera Antonia Boroniho La Didone zpestřila pražský kulturní život poprvé při karnevalu v roce 1768. Tehdy měla premiéru v divadle V Kotcích. Teď se do Prahy vrátí 10. června ve světové premiéře v letním refektáři Strahovského kláštera. Dílo ve své době úspěšného, neprávem zapomenutého italského skladatele zazní v podání sólistů a špičkového barokního orchestru Hof-Musici.