KRÁTCE: Holešovická kavárna i nadále vzdoruje EET

Praha - Bitcoin Coffee v Holešovicích zažilo návštěvu kontrolorů elektronické evidence tržeb. Pokutu kavárně neudělili. Podle zástupců finanční správy bude věc předána oddělení, které má na starost správní trestání v oblasti evidence tržeb. Kavárna i nadále odmítá přijmout EET. Systém totiž považují za nemorální.

Bitcoin Cofee. Paralelní Polis. Foto: Web kavárny

Podle mluvčího kavárny je EET bezprecedentní nástroj centralizované kontroly občanů a rakovina pro svobodnou a aktivní společnost. Elektronická evidence tržeb podle nich zasévá nedůvěru mezi občany a především jde o drastický zásah do soukromí občanů. „Z těchto důvodů Bitcoin Coffee nepřijme, a ani nemůže přijmout, EET. Je to v rozporu se zakládajícími dokumenty organizace," dodali. V souvislosti s touto situací Bitcoin Coffee a Paralelní Polis chystají v Holešovicích panelovou diskuzi s odborníky na téma EET. Debata se uskuteční 7. února a je přístupná veřejnosti.

Voda pro Afriku vynesla 770 tisíc korunSedmý ročník projektu Voda pro Afriku, který organizuje skupina Veolia a Nadační fond Veolia, přinesl 770 tisíc korun, které putovaly na konto Člověka v tísni. Jde o výtěžek z charitativního prodeje designových předmětů a kávy, které pomohou zajistit pitnou vodu lidem ve vesnici Bargo v okresu Aleta Wondo v jižní Etiopii. Symbolický šek na tuto částku včera obdrželi zástupci této humanitární organizace. Za uplynulých sedm ročníků poskytla skupina Veolia a její nadační fond na opravy a budování nových vodních zdrojů v Etiopii téměř čtyři miliony korun. Díky tomu byly opraveny a vybudovány zdroje vody pro 33 tisíc lidí na chudém etiopském venkově.

Park Arnošta Lustiga nebudeVíce než rok se hovořilo o plánu pojmenovat místo před Libeňskou synagogou na Palmovce po Arnoštu Lustigovi. Zatravněná plocha, která patří židovské obci, měla být městskou částí zkultivovaná a přeměněná na park. Hotovo mělo být na konci minulého roku, z plánů však nečekaně sešlo. „Nedohodli jsme se s židovskou obcí na podmínkách. Původní návrh byl, že městská část zaplatí všechny náklady spojené s revitalizací, které dělaly asi pět milionů korun, a bude se o park po dobu tří let starat," řekl starosta Prahy 8 Roman Petrus. „V konečné fázi jednání se mi ale zdálo, že židovské obci tři roky nestačí. A já jsem nechtěl své následníky zavazovat na delší dobu," vysvětlil. Petrus před tím jednal i s rodinou spisovatele. Ta s pojmenováním parku souhlasila. Zatravněná plocha před synagogou, na níž stojí bufety s rychlým občerstvením, zůstane zatím nezměněná. „Doufám, že se nakonec židovská obec rozhodne a udělá si tam revitalizaci vlastní," dodal Petrus. O jiném místě, kde by park Arnošta Lustiga mohl vzniknout, neví.

Radnice dvanáctky rozjela mobilní aplikaciNejčerstvější novinky z dění městské části Prahy 12. To slibuje nová mobilní aplikace, která je od včerejška k dispozici ke stažení v obchodech chytrých zařízení. Pilotní projekt vyšel radnici městské části na přibližně 400 tisíc korun, ročně vedení Prahy 12 navíc zaplatí kolem 70 tisíc korun za provoz a údržbu.„Aplikace je koncipována tak, aby byl obsah předkládán uživatelům na jejich mobilních zařízeních rozumnější, jednodušší a efektivnější formou," uvedl starosta Prahy 12 Milan Maruštík. Služba kromě novinek z veřejného dění nabízí přehled akcí, kontaktní údaje, informace o MHD či systém pro nahlašování závad. Občané tak mohou vyfotit a nahlásit problém na určitém místě na území městské části. K dalším funkcím patří přehled SOS kontaktů či návody, jak se zařídit v určitých životních situacích. Služba je zdarma ke stažení pro všechny operační systémy Android a iOS. „Za úspěch budeme považovat 2,5 tisíce až 5 tisíc stažení aplikace," uvedl radní pro IT, životní prostředí a strategické plánování Robert Králíček. Do budoucna městská část plánuje obohatit aplikaci o informace týkající se parkování v Praze 12. „V rámci rozšiřování funkcí plánujeme například systém rezervace parkovacích míst," doplnil Králíček. Radnice občany ke stažení aplikace motivuje. Každý padesátý a každý stý uživatel, který si službu stáhne, dostane od radnice malý dárek.

Kam za kulturou

Retroden i s dětmiNárodní muzeum zve v rámci doprovodného programu k výstavě Retro na tradiční rodinnou návštěvu. Rodiny s dětmi zavede tuto sobotu 28. ledna v nové budově Národního muzea do 50. let minulého století. Tentokrát se návštěvníci Retrodne mohou těšit na módní přehlídku nové kolekce značky Lazy Eye speciálně vytvořenou pro tuto příležitost. Přehlídku bude moderovat kurátorka sbírky novodobé módy Národního muzea Míra Burianová.

Charismatická LauraLP alias Laura Pergolizzi, charismatická šestatřicetiletá Američanka s impozantním, řezavě emotivním hlasem, vystoupí 28. března poprvé v České republice v klubu Roxy. LP se nejdříve proslavila jako autorka hitových skladeb Rihanny, Cher, Christiny Aguilery, Backstreet Boys nebo Rity Ora. Loni pak prorazila se skladbou Lost On You, kterou obsadila světové hitparády. Vstupenky na koncert budou v prodeji od 27. ledna.

