KRÁTCE: Fandy motorek povozí dvě linky autobusů

Praha – Hned dvě autobusové linky speciálně určené pro milovníky motorek a čtyřkolek nabídne od pátku do neděle pražský dopravní podnik. Usnadní tak příjezd i odjezd návštěvníkům veletrhů Motocykl a Motosalon 2017.

Motosalon. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Výstaviště v Holešovicích spojí se stanicí metra Nádraží Holešovice zvláštní autobusová linka číslo 751, do veletržního areálu v Letňanech lze pohodlně dojet autobusy s čísly 758 od stanice metra Letňany.

Prasklá voda opět zkomplikovala dopravu v centruPo víkendových haváriích vody na Karlově náměstí a na magistrále, které byly spojeny s citelnými dopravními omezeními trápícími motoristy ještě na počátku týdne, si řidiči v centru Prahy neoddychli nadlouho. Ve čtvrtek byl kvůli havárii vody uzavřen pravý jízdní pruh v horní čísti Žitné ulice – mezi Legerovou a křižovatkou s Mezibranskou a Sokolskou, tedy na spojnici od Anglické ke Karlovu náměstí. Porucha se navíc neobešla bez omezení dodávek vody a nutnosti zajistit náhradní zásobování. Další nepříjemnosti na Novém Městě pak přinesla havárie vody v Opletalově ulici.

Policie vyšetřuje machinace s byty v Praze 1Policisté na radnici první městské části zabezpečily několik dokumentů a kanceláří, což má souviset s podezřením na machinaci s bytovými a nebytovými prostory v Praze 1. Informaci o dění v úřadě Pražskému deníku potvrdil radní pro majetek Tomáš Macháček (TOP 09). „To je vše, co můžeme říct. Jsme vázáni mlčenlivostí," dodal. Podle zpráv opozice pak měl být policisty vyslýchán předseda finančního výboru Martin Skála (ODS).

K vyproštění psa posloužila hydraulikaK velmi neobvyklému zásahu vyjela ve středu večer jednotka profesionálních hasiči z Chodova do Petrovic. Osmnáct minut po 19. hodině byla přivolána k záchraně psa, který uvízl v ocelovém plotu. Dobrman se zaklínil tak, že muselo dojít na použití techniky: hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Bitva o první místo se blíží: Slavia vyzve mistraJen pár dnů, a vypukne očekávaná fotbalová bitva mezi Slavií a Plzní. Půjde o souboj dvou týmů, které mají v této sezoně nejlepší formu a vítěz zápasu si upevní prvenství v tabulce!

„Pro nás hraje nadšení, hlad po úspěchu, který tu dlouho nebyl, i fanoušci, kteří nás poženou dopředu. To vše by mohlo trochu srovnat tu větší zkušenost na straně Plzně," říká trenér Slavie Jaroslav Šilhavý. Jeho svěřenci vedou tabulku před Plzní o jeden bod, ale Západočeši mají odložený podzimní zápas na Bohemce k dobru. V případě úspěchu by tak byli slávisté na čele a vydrželi by na něm bez ohledu na výsledek dohrávky. „Určitá výhoda by to byla, nicméně si nemyslím, že tenhle zápas rozhodne o titulu. Ten tým se posune, ale je ještě spousta bodů, k cíli hodně kroků. Tímhle zápasem to nekončí," krotí Šilhavý optimismus. Ať to dopadne jakkoliv, tak jedno je jisté, mužstvo z Edenu je po letech strádání opět v plné síle v boji o mistrovský titul. Navíc od podzimní prohry právě v Plzni slávisté čtrnáctkrát za sebou v lize neprohráli.

Kam za kulturou

Komiksy Karla JeriehoRetrospektivní výstavu komiksového autora a kreslíře Karla Jerieho s názvem XL chystá Galerie Portheimka na Smíchově. Uspořádaná bude k umělcovým 40. narozeninám a otevřená bude od 7. dubna do 7. května. Vůbec poprvé budou pohromadě vystavena autorova velkoformátová malířská plátna. Chybět nebudou ani známí hrdinové autorových komiksů houbaři, dinosauři, magická uklízecí četa nebo hrdina Candide, jehož Jerie vytvořil podle satiry francouzského osvícence Voltaira.

Ondřej Ruml v RokokuSe svojí One man show, ve které využívá efekt zvaný looper (smyčkovač), s jehož pomocí vytváří celé písně pouze svým hlasem, vystoupí 28. března od 19 hodin v Divadle Rokoko Ondřej Ruml. Bude to v rámci projektu Live, v němž Městská divadla pražská představují divákům zajímavé tváře české hudební scény. Loni měli návštěvníci divadel možnost zhlédnout například koncert Laca Décziho či Hradišťanu. Vstupenky na koncert Ondřeje Rumla jsou v prodeji v pokladnách divadel ABC a Rokoko nebo online.

