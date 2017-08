KRÁTCE : Dvojka má koše na injekční stříkačky

Praha /INFOGRAFIKA/ - Odborníci nově nainstalovali na třech místech Prahy 2 koše na použité injekční stříkačky v rámci projektu Fixpoint. Koše se nacházejí v severní části Karlova náměstí za kašnou sv. Josefa, ve střední části Karlova náměstí a v ulici Pod Slovany.

Injekční stříkačka. Ilustrační foto. Foto: Městská policie Praha

Další budou přibývat. Do každého kontejneru se vejde až 150 stříkaček. O jejich údržbu se stará organizace Progressive.

Vyklizená tržnice ve VršovicíchVršovická tržnice v okolí fotbalového stadionu Ďolíček je vyklizená. Provoz tržnice byl sice ukončen už před devíti lety, ale od té doby se táhl dlouhý soudní spor o několikamilionovou náhradu za zřízení nepovolené stavby. Podle starosty Prahy 10 Vladimíra Nováka může vyklizení areálu znamenat novou etapu rozvoje daného území. „Také to pomůže postupné kultivaci okolí stadionu Ďolíček,“ dodává první místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek.

Nový rybník v Teplické uliciRybník se nachází vedle Park Café a bude otevřený v druhé polovině příštího týdne. Voda v něm bude čištěna přirozenou cestou. Kolem její základní plochy je totiž postavená malá hráz, ve které budou žít vodní druhy rostlin, a za ní hned štěrk, jenž bude plnit funkci přírodního filtru na pročištění vody bez chemických látek. Vše by tak mělo být ponecháno na přirozené regulaci samotných přírodních procesů. I přes příznivé prostředí ale v rybníku obyvatelé devítky nenajdou ani jednu rybu, ale jen několik druhů vodního hmyzu.

Cizinci se díky radnici učí česky i o prázdnináchPraha 7 se snaží integrovat „své cizince“ výukou českého jazyka. Druhým rokem pořádá radnice o prázdninách intenzivní kurzy pro školáky i děti cizinců, které se chystají do první třídy. Na každý ze tří letošních kurzů se přihlásilo deset až patnáct dětí. Podle starosty Jana Čižinského (KDU- - ČSL) se také loni do těchto kurzů zapojily téměř dvě stovky dětí. Dospělí docházejí na hodiny českého jazyka na městský úřad a radnice pro ně pořádá i různé semináře nebo komentované vycházky. „Letos jsme také navázali spolupráci s vietnamskou terénní pracovnicí, která nám pomáhá komunikovat s početnou vietnamskou komunitou,“ uvedl zástupce starosty Prahy 7 Ondřej Mirovský. V Praze 7 žije podle radnice skoro 7 tisíc cizinců. Městská část se snaží o jejich větší zapojení do veřejného života také prostřednictvím informačního servisu v angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Integrační aktivity sedmičky dotuje Ministerstvo vnitra.