KRÁTCE: Doubravka vyroste do konce září

Praha - První pražská veřejně přístupná rozhledna po 25 letech se brzy otevře veřejnosti. Doubravka XIV. z pera architekta Martina Rajniše vyroste do konce září v lesoparku Čihadla na Černém mostě.

20 metrů vysoká rozhledna s 98 schody má tvar trojbokého jehlanu. Vytvořena bude z přírodního dřeva, a to z akátu, dubu a modřínu. Konstrukci doplní ocelové prvky.Foto: Huť architektury

Konstrukci budou dominovat tři masivní nohy. Na její vrchol povede 98 schodů. Zájemci si navíc můžou vybraný schod zakoupit a na jeho čelo nechat vyfrézovat jméno či vzkaz. Prvních 29 schodů už je vyprodaných.

Potok Brusnice ukáže své koryto Pracovníci Lesů hlavního města se pustili do obnovy brusnického potoka. Jejich úkolem je vrátit koryto na Břevnově z podzemí zpátky na zem. V úseku mezi rybníky Velká Markéta a Kajetánka je totiž potok už řadu let skrytý v potrubí. V místech během letošního roku vznikne nové otevřené koryto. Jeho vzhled bude v maximální možné míře napodobovat přirozenou podobu potoka, v podzemí zůstane pouze v místech, kde se kříží s pozemní komunikací. Práce by měly být hotové do konce letošního roku.