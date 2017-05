KRÁTCE: Do podoby zasáhli i občané

Praha - Do rozsáhlé studie lokality Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice, která nabízí vizi toho, jak by území mohlo vypadat za padesát let, se aktivně zapojili občané Prahy 10 i odborná veřejnost. Ti mohli k návrhu vznést své připomínky. Těch přišlo za několik měsíců desítky.

Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield StrašniceFoto: Web Městské části Praha 10

Jelikož metropolitní plán území vymezoval velmi neurčitě, chtělo vedení desítky jasně vymezit k čemu má lokalita v budoucnu sloužit. „Pokud to neuděláme my nyní, může se stát, že to rozhodnutí udělá v budoucnosti někdo za nás," vysvětluje radní pro územní rozvoj Bohumil Zoufalík.

Autor: Andrea Grubnerová, Jana Kašparová