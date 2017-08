KRÁTCE: Další motýli jsou na světě

Praha - Nový motýli se vylíhli v noci z úterý na středu v expozici pražské botanické zahrady Fata Morgana. Jedná se o dva samce martináče komety, dvě samice martináče atlase, a jednoho samce druhu Attacus caesar.

Attacus Caesar. Foto: Botanická zahrada hl. města Prahy/ Eva Smržová

Všechny druhy se řadí k největším motýlům světa. Zaměstnanci botanické zahrady se snaží o úspěšný odchov motýlů martináče komety, k čemuž je ale zapotřebí, aby se ve stejném období vylíhl samec i samice. Tito motýli žijí pouze 4- 5 dní.

Městská knihovna rozšíří síť svých pobočekUž do dvou let by se měla v Praze 4 v Nuslích otevřít nová pobočka Městské knihovny. Objekt, který získá přízvisko Jezerka, tak kromě půjčování knih nabídne i atraktivní prostor pro trávení volného času. Knihovna tak bude disponovat multifunkčním sálem pro pořádání akcí i skupinovou práci, klidné kouty pro začtení se do knihy, prostor pro hraní her i pokojíček pro nejmenší čtenáře. Městská knihovna momentálně na území Prahy 4 provozuje šest svých poboček.

Atleti už odletěli do Londýna. Kolik medailí přivezou?

Převážná část české atletické výpravy včera zamířila do Londýna, dějiště mistrovství světa. Z ruzyňského letiště odletělo 19 z 27 nominovaných reprezentantů. Byly mezi nimi i žhavé medailové naděje oštěpařka Barbora Špotáková a překážkářka Zuzana Hejnová. Hodně se také čeká od letošních českých rekordmanů dálkaře Radka Jušky a koulaře Tomáše Staňka. „Formu mám asi dobrou, ukázal to poslední závod, kde jsem měl super sérii. Silově jsem na tom taky dobře, takže si myslím, že připravený jsem,“ uvedl Staněk. Zbytek výpravy v čele s oštěpaři do Londýna odletí vzhledem k programu MS až později.