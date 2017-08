KRÁTCE: Císařský ostrov se začne měnit už v letošním roce

Praha - Už v horizontu několika měsíců by se mohly odehrát první drobné práce v postupné proměně Císařského ostrova. Nově dojde na propojení doposud nedostupných částí ostrova, odstranění skládek. Prostor také čeká celkový úklid. V dalším plánu vznikne i okružní pěší a jezdecká trasa kolem celého ostrova.

Císařský ostrov v Praze a jeho okolí.Foto: Zoo Praha/Petr Hamerník

Později se počítá s výstavbou lávky, která by propojila městskou část Praha 6 se zoologickou zahradou v Troji. Nová úrovňová zvedací lávka by mohla Vltavu překlenout i mezi Císařským ostrovem a Stromovkou. Na ostrově se momentálně buduje nová čistírna odpadních vod. Její vznik podnítil proměnu celého prostoru. Řešení krajiny Císařského ostrova a jeho okolí Praha hledala skrz soutěžní workshop. Vítězný návrh se stal základem pro celkovou koncepci řešení největšího pražského ostrova.

Pražští policisté budou mít MHD zadarmoBezplatný pohyb po městě pomocí Pražské integrované dopravy se nově začne týkat příslušníků Policie ČR a strážníků městské policie hlavního města. Cílem opatření je zlepšit bezpečnostní situaci v dopravních prostředcích. Možnost MHD zdarma by také podle politiků mohla nalákat nové pracovní síly. V Praze je výrazný nedostatek pracovníků v bezpečnostních sborech. Podle Petra Dolínka, náměstka primátorky pro dopravu, bude policejní výcvik zaměřený na řešení neobvyklých situací a zároveň povinnost policistů zasáhnout v případě nezákonného jednání a bude mít vliv na snížení kriminality v dopravních prostředcích.

Praha bude mít novou aplikaciNová aplikace s názvem Moje Praha vznikne už na podzim tohoto roku. Její hlavní úlohou bude, aby se Pražané dostali k informacím o životě v metropoli rychleji a efektivněji. Upozorňovat má jak na příjemné věci, jako koncerty a výstavy, tak i na nebezpečné povodně či extrémní horka. Při její přípravě se vycházelo ze statistik užívání původní, dnes již nefunkční aplikace Praha, a také z připomínek občanů i pracovníků magistrátu.

Ve městě přibudou nabíjecí stanice pro elektromobilyRadní hlavního města včera schválili vybudování nových nabíjecích stanic. Vzniknout by mělo 9 míst se středně rychlým nabíjením, a to na P+R parkovištích. Dalších 50 pro rychlé nabíjení se objeví na území metropole v blízkosti veřejností často navštěvovaných lokalit. Nově vzniklá síť bude sloužit široké veřejnosti. Vedení metropole tak chce podpořit využívání elektromobilů pro pohyb po městě. Stanice také budou moct využívat i městské organizace, jako jsou jednotlivé městské části, jednotky integrovaného záchranného systému, příspěvkové organizace, ale také třeba pečovatelské služby. Rozšiřování této služby patří do dlouhodobého konceptu tzv. Smart Prague. Vedení metropole tak chce do provozu města zapojovat chytré technologie.